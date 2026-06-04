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Huixquilucan, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una investigación de oficio por la presunta agresión y detención de estudiantes del Conalep Huixquilucan por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
A través de un comunicado, el organismo informó que analiza posibles violaciones a derechos humanos, entre ellas afectaciones a la integridad personal, la legalidad, la seguridad jurídica y la protección de niñas, niños y adolescentes.
La CODHEM señaló que dará seguimiento a la actuación de las autoridades involucradas para esclarecer los hechos y evitar actos de abuso, arbitrariedad o revictimización.
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El organismo también indicó que toda actuación policial debe apegarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y respeto a la dignidad humana, especialmente en operativos donde participen menores de edad.
La postura de la comisión se dio luego de la difusión en redes sociales y medios de comunicación de videos y testimonios sobre un operativo realizado afuera del Conalep 198 de Huixquilucan, donde estudiantes fueron sometidos y detenidos tras una protesta, donde se registraron actos violentos, para exigir la destitución de la directora del plantel.
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