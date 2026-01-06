Copenhague. El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció la declaración firmada por líderes de seis países europeos en defensa de la soberanía de este territorio autónomo danés, después de que Estados Unidos haya insistido de nuevo en su necesidad de hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional.

La declaración (que incluye aparte de a Dinamarca a los líderes de los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) resalta que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden “decidir” sobre los asuntos que conciernen a ambos territorios.

“Estos jefes de Gobierno han enviado hoy una declaración conjunta que apoya de forma inequívoca a Groenlandia y nuestra integridad territorial común. Este apoyo es importante en una situación en la que se cuestionan los principios internacionales fundamentales. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por ese respaldo”, escribió Nielsen en su cuenta en la red social Facebook.

Nielsen pidió a Estados Unidos “un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay con Estados Unidos”.

“El diálogo debe producirse, respetando que el estatus de Groenlandia está enraizado en el derecho internacional y el principio de integridad territorial”, afirmó.

La bandera estadounidense ondea frente al Consulado de EU en Nuuk, Groenlandia. Foto: de JULIETTE PAVY. AFP

¿Trump va por Groenlandia tras intervención en Venezuela?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en numerosas ocasiones en el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense, declaraciones que repitió varias veces estos días tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza “en la democracia y en el orden internacional basado en normas”, y advirtió de que “si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

En una rueda de prensa este lunes, el propio Nielsen llamó a evitar el “pánico” y se abrió a estrechar la relación con Washington.

La declaración conjunta de este martes se suma a otras manifestaciones de apoyo de países e instituciones europeas recibidas desde el domingo.

Groenlandia tiene una población de unos 57 mil habitantes en 2.1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

