A través de sus redes sociales, la cantante islandesa Björk hizo un llamado a favor de la independencia de Groenlandia, en un contexto marcado por tensiones internacionales y la detención de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.

Tras los recientes acontecimientos en torno a la captura del presidente de Venezuela y la intervención de Estados Unidos en territorio latinoamericano, la artista apareció en la red social X para expresar su preocupación ante un posible escenario similar en Groenlandia, advirtiendo sobre el riesgo de pasar de “un cruel colonizador a otro”.

“Deseo bendiciones a todos los groenlandeses en su lucha por la independencia. Los islandeses se sienten extremadamente aliviados de haber logrado separarse de los daneses en 1944. No perdimos nuestro idioma (mis hijos hablarían danés ahora)”, escribió la intérprete de *“Army of Me”.

Björk reafirmó su inquietud por el colonialismo luego de que Donald Trump asegurara que buscaría anexar a Groenlandia, al considerarla un territorio estratégico. “Necesitamos Groenlandia… Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, declaró el exmandatario a CNN.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reprobóó tajantemente dichas declaraciones y las calificó como una falta de respeto. “La retórica actual y reiterada que proviene de Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y con una intervención militar, no solo es incorrecto: es una falta de respeto”, afirmó.

En paralelo, países como Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han condenado la intervención estadounidense en Venezuela, advirtiendo que representa “un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y que pone en riesgo a la población civil”.

Finalmente, en su publicación en X, Björk recordó los episodios de anticoncepción forzada ocurridos en Groenlandia entre 1966 y 1970. Según investigaciones y documentos oficiales más de 4 mil 500 mujeres y adolescentes indígenas fueron obligadas a colocarse dispositivos anticonceptivos sin su consentimiento.

