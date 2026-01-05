Más Información

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

A través de sus redes sociales, la hizo un llamado a favor de la de , en un contexto marcado por tensiones internacionales y la detención de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos y el.

Tras los recientes acontecimientos en torno a la captura del presidente de Venezuela y la intervención de Estados Unidos en territorio latinoamericano, la artista apareció en la red social X para expresar su preocupación ante un posible escenario similar en Groenlandia, advirtiendo sobre el riesgo de pasar de “un cruel colonizador a otro”.

Lee también:

“Deseo bendiciones a todos los groenlandeses en su lucha por la independencia. Los islandeses se sienten extremadamente aliviados de haber logrado separarse de los daneses en 1944. No perdimos nuestro idioma (mis hijos hablarían danés ahora)”, escribió la intérprete de *“Army of Me”.

Björk reafirmó su inquietud por el colonialismo luego de que Donald Trump asegurara que buscaría anexar a Groenlandia, al considerarla un territorio estratégico. “Necesitamos Groenlandia… Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, declaró el exmandatario a CNN.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reprobóó tajantemente dichas declaraciones y las calificó como una falta de respeto. “La retórica actual y reiterada que proviene de Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y con una intervención militar, no solo es incorrecto: es una falta de respeto”, afirmó.

Lee también:

En paralelo, países como Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han condenado la intervención estadounidense en Venezuela, advirtiendo que representa “un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y que pone en riesgo a la población civil”.

Finalmente, en su publicación en X, Björk recordó los episodios de anticoncepción forzada ocurridos en Groenlandia entre 1966 y 1970. Según investigaciones y documentos oficiales más de 4 mil 500 mujeres y adolescentes indígenas fueron obligadas a colocarse dispositivos anticonceptivos sin su consentimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

‘Cachetada’ de Ángela Aguilar a Christian Nodal causa revuelo en redes: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO. Foto: EFE

‘Cachetada’ de Ángela a Nodal causa revuelo: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @people

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”. Foto: (Photo by Eddie Mulholland / POOL / AFP) / (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar". Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley inicia el 2026 con espectacular mini bikini blanco y deslumbra

[Publicidad]