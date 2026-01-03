Luego de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas especiales estadounidenses en la madrugada del sábado, varios famosos han reaccionado a la noticia a través de mensajes publicados en redes sociales.

Nicolás Maduro y su esposa están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

Trump aseguró que estuvo rodeado de un "montón de gente, incluidos generales" mientras veían la operación en contra de Maduro.

"La vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia... Fue algo increíble. Teníamos una sala y lo vimos, vimos cada aspecto", dijo el republicano.

Sobre dónde se encontraba Maduro, Trump dijo que "estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza. En realidad, estaba en una fortaleza".

"Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta", agregó el presidente estadounidense.

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos.

En Estados Unidos estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

Famosos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

El cantante con doble nacionalidad venezolana y española, Carlos Baute, compartió un video en el que celebra lo ocurrido en Venezuela y aplaude el camino que el país ya comenzó hacia la libertad, además, ofreció sus redes como vía de información para que la gente sepa lo que ahora ocurre en aquel país.

"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible.Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo", expresó.

El cantante Ricardo Montaner compartió un mensaje de esperanza en el que le pide a Dios que cuide al pueblo venezolano, que se lleve a los malos y que deje a los buenos.

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman amén. #Venezuela #Venezuelalibre", escribió.

Ricardo Montaner reacciona con este mensaje a la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

El argentino Julián Gil, recordó cuando vivió en Venezuela, y dijo que por ello se

"¡VIVA VENEZUELA LIBRE! A los que me escriben preguntando por qué opino: Venezuela fue mi casa. Viví 6 años allá. Dejé amigos, historias, familia del alma. Por eso me duele.Por eso hablo. Viva Venezuela libre", expresó junto a una foto de su cédula de identidad de entonces.

La exMiss Universo Alicia Machado, quien tiene una opinión negativa de Donald Trump, por lo que vivió en su momento en Miss Universo, celebró que "Venezuele sea ahora libre", y compartió la noticia del ataque ocurrido en la madrugada de hoy.

Además, compartió un video en el que aparece feliz y bailando; escribió: "Viva Venezuela. Mi patria querida. ¡El Gran Principio Del Fin!. 'Dios con nosotros quien contra'".

el senador republicano Mike Lee afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro había "sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos".

Según Lee, este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Varios legisladores demócratas han condenado las acciones de esta madrugada. El senador por Arizona Rubén Gallego dijo en un mensaje de X que "es vergonzoso" que EE.UU. haya pasado de "ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año" e insistió en que "no hay ninguna razón" para esta operación.

"Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses opuestos a la acción militar, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela", advirtió el representante demócrata, Jim McGovern, quien criticó que de pronto haya "fondos ilimitados para la guerra" cuando muchos estadounidenses sufren por falta de fondos para beneficios de salud.

La operación, a la que Trump habría dado luz verde días atrás, incluyó un gran despliegue de helicópteros Chinook y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves, según fuentes citadas por la cadena FoxNews.

*Con información de EFE.

