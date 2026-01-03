"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que "llegó la hora de la libertad" para Venezuela.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que Maduro hoy “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

Destacó que Estados Unidos “cumplió su promesa de hacer valer la ley”, luego de que Maduro se negara, dijo, a “aceptar una salida negociada”.

Machado aseguró que “vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

Recordó que “hemos luchado por años, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Lee también Trump ofreció a Maduro "múltiples salidas": JD Vance; el líder chavista era un prófugo de la justicia, dice el vicepresidente de EU

Machado aludió a las elecciones de julio de 2024, en las que Maduro se declaró ganador, pese a que la oposición presentó pruebas del triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

La líder opositora subrayó que González Urrutia “debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Machado dijo que la oposición está preparada “para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”. Llamó a permanecer “vigilantes” hasta que “se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”.

También pidió a los ciudadanos que están dentro de Venezuela a estar listos “para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. Y a los que están en el exterior, les pidió movilizarse y activar a gobiernos y ciudadanos “comprometidos a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Lee también "Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Trump analizará una posible Presidencia de Machado en Venezuela

En una entrevista con Fox News, Trump dijo que se están evaluando los pasos a seguir en Venezuela, incluyendo la posibilidad de que Machado asuma como presidenta.

"Vamos a tener que analizarlo ahora mismo", expresó el mandatario estadounidense.

"(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta [Delcy Rodríguez, chavista], como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza".

"Son horas decisivas", dice Edmundo González Urrutia tras la captura de Nicolás Maduro

El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, reposteó el comunicado de Corina, y señaló: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Maduro y su esposa Cilia fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima y se dirigen a Nueva York, donde enfrentan cargos de narcoterrorismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc