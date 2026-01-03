Más Información

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Maduro responderá por cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense"

Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Reto del 2026: medicinas suficientes y para todos

Van más de 7 mil siniestros en trenes en cinco años

exigió el sábado una aclaración "inmediata" sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró "extremadamente" alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó "por la fuerza" del país.

"Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En tanto, el Gobierno chino solo ha recomendado este sábado a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el "significativo aumento de los riesgos de seguridad" tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.

En un comunicado publicado a través de canales oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y su representación diplomática en Venezuela instaron a los ciudadanos chinos a no desplazarse al país suramericano "en el futuro próximo", al tiempo que pidieron a quienes ya se encuentran allí extremar las precauciones.

Este sábado, después de los diferentes ataques en Caracas, Venezuela, el presidente de Estados Unidos, , anunció la captura del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.

