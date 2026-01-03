Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Rusia exigió el sábado una aclaración "inmediata" sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró "extremadamente" alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó "por la fuerza" del país.

"Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En tanto, el Gobierno chino solo ha recomendado este sábado a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el "significativo aumento de los riesgos de seguridad" tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.

En un comunicado publicado a través de canales oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y su representación diplomática en Venezuela instaron a los ciudadanos chinos a no desplazarse al país suramericano "en el futuro próximo", al tiempo que pidieron a quienes ya se encuentran allí extremar las precauciones.

Este sábado, después de los diferentes ataques en Caracas, Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

