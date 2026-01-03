Más Información
Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista
México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional
"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; afirma que EU "cumplió su promesa de hacer valer la ley”
Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad
New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"
Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo
Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela
Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia
Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja que gestionaba el bar "Le Constellation" de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Nochevieja con 40 muertos y más de cien heridos.
"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", informó la Policía del Canton de Valais, que enfatizó que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.
