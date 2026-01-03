Más Información

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; afirma que EU "cumplió su promesa de hacer valer la ley”

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; afirma que EU "cumplió su promesa de hacer valer la ley”

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja que gestionaba el de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Nochevieja con 40 muertos y más de cien heridos.

"Se les acusa de por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", informó la Policía del Canton de Valais, que enfatizó que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio