Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja que gestionaba el bar "Le Constellation" de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Nochevieja con 40 muertos y más de cien heridos.

"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", informó la Policía del Canton de Valais, que enfatizó que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.

