Crans-Montana, Suiza.— El incendio que arrasó en Año Nuevo el Constellation, un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron ayer las autoridades suizas, mientras crece la desesperación de las familias por información de si sus seres queridos están entre los 40 fallecidos o los heridos.

“Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas de bengala colocadas sobre botellas de champaña, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado”, declaró la fiscal del cantón suizo de Valais, Béatrice Pilloud.

Mientras las autoridades llevan adelante el proceso de identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

Laetitia Brodard, una suiza cuyo hijo estaba en el bar, señaló que el último mensaje que recibió de él fue justo a la medianoche, en el que le decía: “Mamá, Feliz Año, te quiero”. Desde entonces, no sabe qué ocurrió con él. “Si nuestros chicos murieron, de acuerdo, pero no pueden darnos noticias dentro de tres o cuatro días. Imaginen que mi Arthur está ahora mismo en un hospital, solo o en cuidados intensivos, porque no fue identificado. Que está intubado y en coma. ¿Cómo vamos a saber que es Arthur Brodard?, se quejó.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 119 heridos, de los cuales unos 50 han sido o serán trasladados a centros especializados en quemados, los cuales se ubican en otros lugares suizos, indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno del cantón de Valais.

Del total de heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un belga, un bosnio, un luxemburgués, un polaco y un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad. Además, hay ocho franceses a los que no se ha podido localizar. De Italia, seis personas continúan desaparecidas.

En redes sociales hay cerca de medio centenar de publicaciones en las que familiares y amigos piden ayuda para encontrar a los desaparecidos, la mayoría con edades que rondan los 20 años. Con sus fotos e indicaciones de la ropa que llevaban la madrugada del jueves, piden cualquier información que les dé pistas sobre si salieron del local, si fueron ingresados o trasladados a otra ciudad para ser atendidos.

La italiana Carla Masielli pidió a los medios difundir la foto de su hijo Giovanni Tamburi, de 16 años, quien fue al Constellation y no ha aparecido. “Tenía el móvil descargado, un amigo me dijo que huyeron después que se declarara el incendio, pero que en un momento dado dejó de verlo”, explicó la madre.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, indicó que se han movilizado importantes medios “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible”. El jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, señaló que “este trabajo puede llevar varios días”.

Se desconoce cuántas personas se encontraban en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

Jacques Moretti, un francés propietario del bar junto con su esposa Jessica, declaró al diario Tribune de Genève que el establecimiento había sido sometido a “tres inspecciones en 10 años”. Las autoridades interrogaron a la pareja, pero “por el momento no se ha establecido ninguna responsabilidad penal”, indicó la fiscal de Valais.

Según los presentes, lo de poner bengalas en botellas de champaña era algo habitual en ese establecimiento. De acuerdo a testimonios, el techo del sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que según las autoridades explicaría el “incendio rápido y generalizado”.