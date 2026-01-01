Más Información

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Caen tres presuntos integrantes de célula delictiva dedicada al robo de divisas en el AICM

Caen tres presuntos integrantes de célula delictiva dedicada al robo de divisas en el AICM

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

Lo que inició como una fiesta de de jóvenes en un bar ubicado en uno de los destinos turísticos para el jet set internacional en terminó convertido en tragedia, cuando un incendio se extendió rápidamente y dejó una estela de muerte y duelo.

Hasta el momento, las autoridades suizas han confirmado que alrededor de 40 personas murieron en el incendio en el bar Le Constellation, conocido por tener un público muy joven y ubicado en la lujosa estación de esquí de , en el corazón de los Alpes suizos. Esto es lo que sabemos de cómo era el bar:

Se encontraba en el sótano de un edificio, al que se accede a través de unas estrechas escaleras, aunque también contaba con una rodeada de amplios ventanales.

Lee también

Según el sitio web de Crans-Montana, el bar, que abría todas las noches, tenía capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la .

Contaba con mesa de mezclas para DJ, una zona para actuaciones musicales en directo y un billar.

Para los clientes, contaba con taburetes rodeando la barra, y sofás color rojo, donde podían acomodarse.

Lee también

Un video promocional del bar, que fue difundido en 2017 pero que ya fue eliminado, muestra que en el lugar eran populares los cocteles, que podían servirse acompañados de bengalas o velas.

El dato es importante porque, de acuerdo con, fue una bengala, o una vela, que una camarera acercó demasiado al techo, la que habría iniciado el fuego, que se extendió con rapidez por todo el lugar.

Además, el Constellation tenía un "bar secreto" donde el agua fluye de forma natural sobre la roca. Con 14 pantallas para transmitir eventos en directo, también era un sitio popular para los aficionados a todo tipo de deportes.

Lee también

El bar se ubica en Crans-Montana, una estación de esquí situada en el cantón suizo de Valais. Descrito como un paraíso invernal, desde hace años atrae a lo más selecto del jet set, incluyendo celebridades como la modelo Claudia Schiffer, el actor o el expresidente francés .

El actor británico Roger Moore, quien participó en varias de las películas del agente 007, vivió en Crans-Montana hasta su muerte, en 2017.

La estación de esquí es sede de importantes eventos deportivos, como el torneo de golf Omega European Masters o la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Lee también

Además de estación de esquí, Crans-Montana cuenta con sanatorios y balnearios donde se han refugiado figuras como la escritora Emily Dickinson.

Ahora, las bengalas en botellas de champagne, las salidas de emergencia, las escaleras del Constellation se han convertido en objetivo de las investigaciones de las autoridades suizas, que buscan averiguar cómo fue que el fuego se propagó tan rápidamente por el bar, donde cientos de jóvenes estaban reunidos para festejar el Año Nuevo.

Lee también

Además de los 40 muertos, hay 115 personas heridas, de las cuales, según dijeron hoy las autoridades, un "número significativo" se encuentra en estado "crítico".

Aún se desconoce cuántas personas exactamente había en el bar, pero se presume que muchas de las víctimas son extranjeras.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026. Foto: Especial

Confirmado: estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista. Foto: IA

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana de turista: Cambios ‘ocultos’ y nuevos requisitos para tramitarla en 2026

Times Square 2026. Foto: Chat GPT

Año Nuevo 2026 en Times Square: Artistas confirmados, horario y cómo ver el show en vivo