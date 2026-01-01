Lo que inició como una fiesta de Año Nuevo de jóvenes en un bar ubicado en uno de los destinos turísticos para el jet set internacional en Suiza terminó convertido en tragedia, cuando un incendio se extendió rápidamente y dejó una estela de muerte y duelo.

Hasta el momento, las autoridades suizas han confirmado que alrededor de 40 personas murieron en el incendio en el bar Le Constellation, conocido por tener un público muy joven y ubicado en la lujosa estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos. Esto es lo que sabemos de cómo era el bar:

Se encontraba en el sótano de un edificio, al que se accede a través de unas estrechas escaleras, aunque también contaba con una terraza rodeada de amplios ventanales.

Según el sitio web de Crans-Montana, el bar, que abría todas las noches, tenía capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza.

Contaba con mesa de mezclas para DJ, una zona para actuaciones musicales en directo y un billar.

Para los clientes, contaba con taburetes rodeando la barra, y sofás color rojo, donde podían acomodarse.

Un video promocional del bar, que fue difundido en 2017 pero que ya fue eliminado, muestra que en el lugar eran populares los cocteles, que podían servirse acompañados de bengalas o velas.

El dato es importante porque, de acuerdo con testigos, fue una bengala, o una vela, que una camarera acercó demasiado al techo, la que habría iniciado el fuego, que se extendió con rapidez por todo el lugar.

Además, el Constellation tenía un "bar secreto" donde el agua fluye de forma natural sobre la roca. Con 14 pantallas para transmitir eventos en directo, también era un sitio popular para los aficionados a todo tipo de deportes.

El bar se ubica en Crans-Montana, una estación de esquí situada en el cantón suizo de Valais. Descrito como un paraíso invernal, desde hace años atrae a lo más selecto del jet set, incluyendo celebridades como la modelo Claudia Schiffer, el actor Hugh Grant o el expresidente francés Nicolás Sarkozy.

El actor británico Roger Moore, quien participó en varias de las películas del agente 007, vivió en Crans-Montana hasta su muerte, en 2017.

La estación de esquí es sede de importantes eventos deportivos, como el torneo de golf Omega European Masters o la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Además de estación de esquí, Crans-Montana cuenta con sanatorios y balnearios donde se han refugiado figuras como la escritora Emily Dickinson.

Ahora, las bengalas en botellas de champagne, las salidas de emergencia, las escaleras del Constellation se han convertido en objetivo de las investigaciones de las autoridades suizas, que buscan averiguar cómo fue que el fuego se propagó tan rápidamente por el bar, donde cientos de jóvenes estaban reunidos para festejar el Año Nuevo.

Además de los 40 muertos, hay 115 personas heridas, de las cuales, según dijeron hoy las autoridades, un "número significativo" se encuentra en estado "crítico".

Aún se desconoce cuántas personas exactamente había en el bar, pero se presume que muchas de las víctimas son extranjeras.