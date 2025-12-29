Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

SEP ha ganado 26 amparos contra prohibición de comida chatarra, resalta; se utilizarán “todos los recursos legales”, dice

Miguel Torruco agradece a Sheinbaum nombramiento como subsecretario de Prevención; va por “fortalecer valores y virtudes cívicas”

Nvidia adquiere acciones de Intel por 5 mil millones de dólares; apuesta por integración tecnológica

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

Un incendio se registra la tarde de este lunes en un depósito de chatarra en el lado oeste de , reportó el medio estadounidense CBS News.

El fuego comenzó poco después de las 16:00 horas locales, en una planta de reciclaje de metales situada en , en el barrio de Austin.

El incendio provocó una gran columna de humo negro en el aire. CBS informó que trabajadores del depósito de chatarra utilizaron maquinaria de construcción para intentar sofocar las llamas.

Poco antes de las 16:15, un camión de bomberos llegó para comenzar a combatir el incendio.

Hasta el momento, no hay reporte de víctimas.

