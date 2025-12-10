Más Información

Los Ángeles.- Un agente de la (CBP) fue acusado de agredir sexualmente y robar a varias mujeres en suburbios de Chicago (Illinois), informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Luis Uribe, de 44 años, enfrenta y uno de portar un arma de fuego durante un delito violento.

El exagente fue arrestado este martes y se declaró inocente durante su comparecencia ante el tribunal federal, según detalló el DOJ en un comunicado.

Uribe trabajaba para CBP en el área de Chicago y estaba autorizado a portar un arma de fuego y realizar arrestos, según informó la Fiscalía.

El agente está acusado de agredir sexualmente y robar a dos mujeres en dos suburbios de Chicago en 2022. Uribe portó un arma de fuego en al menos una de las agresiones sexuales, según documentos judiciales.

Luis Uribe, agente migratorio de Chicago. (10/12/25) Foto: Redes sociales
La Fiscalía de EU también alega que Uribe intentó agredir sexualmente a otras dos mujeres, al parecer trabajadores sexuales del área.

De ser declarado culpable, Uribe enfrenta una sentencia mínima obligatoria de siete años de prisión federal y una pena máxima de cadena perpetua.

En julio pasado, el agente de CBP Isaiah Anthony Hodgson, de 29 años, fue acusado de tres delitos graves por resistirse al arresto y agredir a un policía, después que fuera denunciado por ingresar al baño de mujeres en un restaurante en Los Ángeles cuándo estaba fuera de servicio, pero portando su arma de dotación.

Hodgson, que fue captado en video haciendo arrestos violentos como parte de las redadas migratorias en Los Ángeles, murió un mes después por una sobredosis.

Los agentes de CBP han estado en el foco público después de encabezar la escalada de la campaña de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump.

