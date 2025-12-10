Más Información
La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco
Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero
Programas Bienestar presenta avances en Michoacán durante diciembre; “el objetivo es construir paz y desarrollo", señala
Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes
SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac
Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos firmó recientemente un contrato de casi 140 millones de dólares para la adquisición de seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación, una medida que permitirá a la agencia operar su propia flota, según adelantó este miércoles The Washington Post.
Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dependía de vuelos chárter de compañías privadas para llevar a cabo expulsiones.
De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los 170 mil millones de dólares aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente Donald Trump durante los próximos cuatro años, recursos incluidos en el amplio paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio.
Lee también Rescatan a 18 personas migrantes en Ciudad Juárez; inician investigación para ubicar y detener a los responsables
Se desconocen por el momento los modelos concretos de estos 737, que pueden albergar entre 85 y unas 200 personas a bordo, dependiendo de la configuración.
El anuncio llega después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, haya indicado en anteriores ocasiones que le gustaría que su agencia tuviera aviones propios para ejecutar las deportaciones.
Hace un mes, el diario The Wall Street Journal reveló que la secretaria había dado la orden a ICE para comprar 10 aviones Boeing 737 de la aerolínea Spirit Airlines, pero que la operación no logró concretarse.
Lee también EU planea exigir historial de redes sociales a turistas exentos de visa
Trump ha acelerado la cantidad de detenciones de migrantes dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor número de deportaciones en "la historia de EU"
El gobierno, sin embargo, no ha publicado datos oficiales sobre cuántas personas han sido expulsadas en lo que va de año, desde que el republicano asumió el poder en enero.
Según datos filtrados al medio CNN a finales de agosto, ICE había deportado casi 200 mil personas en los primeros siete meses del año.
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]