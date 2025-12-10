Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Programas Bienestar presenta avances en Michoacán durante diciembre; “el objetivo es construir paz y desarrollo", señala

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos firmó recientemente un contrato de casi 140 millones de dólares para la adquisición de seis destinados a operaciones de, una medida que permitirá a la agencia operar su propia flota, según adelantó este miércoles The Washington Post.

Hasta ahora, el (ICE) dependía de vuelos chárter de compañías privadas para llevar a cabo expulsiones.

De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los 170 mil millones de dólares aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente durante los próximos cuatro años, recursos incluidos en el amplio paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio.

Se desconocen por el momento los modelos concretos de estos 737, que pueden albergar entre 85 y unas 200 personas a bordo, dependiendo de la configuración.

El anuncio llega después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, , haya indicado en anteriores ocasiones que le gustaría que su agencia tuviera aviones propios para ejecutar las deportaciones.

Hace un mes, el diario The Wall Street Journal reveló que la secretaria había dado la orden a ICE para comprar 10 aviones Boeing 737 de la, pero que la operación no logró concretarse.

Trump ha acelerado la cantidad de dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor número de deportaciones en "la historia de EU"

El gobierno, sin embargo, no ha publicado datos oficiales sobre cuántas personas han sido expulsadas en lo que va de año, desde que el republicano asumió el poder en enero.

Según datos filtrados al medio CNN a finales de agosto, había deportado casi 200 mil personas en los primeros siete meses del año.

ss/mcc

