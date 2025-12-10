Más Información

El gobierno de tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.

La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a , entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.

Bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte “obligatoria” en las solicitudes del ESTA. Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, de acuerdo con el aviso.

También tendrían que presentar otros “campos de datos de alto valor”, incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.

El aviso precisa que el texto se aplicará dentro de 60 días, salvo que sea impugnado en la justicia.

La administración Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva contra la migración.

Junto con México y , el país será sede del, lo que seguramente atraerá a un gran número de aficionados al fútbol de todo el mundo.

