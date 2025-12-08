Mundial 2026: Salinas Pliego plantea regalar boletos para la inauguración y enciende las redes con polémico comentario

El Mundial 2026 marcará un momento histórico para el futbol al convertirse en la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026. FOTO: Agencias

México será uno de los grandes protagonistas al convertirse en el primer país en recibir tres ediciones mundialistas, tras las celebradas en 1970 y 1986.

Estadios emblemáticos como el Estadio Azteca, el Estadio BBVA y el Estadio Akron volverán a convertirse en escenarios centrales para millones de aficionados. Estados Unidos, por su parte, albergará la mayoría de los encuentros gracias a su infraestructura moderna, mientras que Canadá consolidará su presencia futbolística con partidos en Vancouver y Toronto.

El Estadio Azteca trabaja a marchas forzadas para estar en tiempo y forma para Mundial 2026. Foto: Especial

Ricardo Salinas Pliego y su plan para regalar boletos del Mundial 2026

Con la cuenta regresiva en marcha, miles de personas en todo el mundo ya aguardan con emoción el inicio del torneo. Entre los entusiastas destaca Ricardo Salinas Pliego, quien no solo ha manifestado su interés por la inauguración del Mundial, sino que también anunció que plantea regalar boletos para que más aficionados puedan disfrutar del evento.

Ricardo Salinas Pliego y su plan para regalar boletos del Mundial 2026. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

A través de su cuenta en X, el empresario compartió un mapa detallado del Estadio Azteca con la distribución y los costos de los asientos. En tono humorístico, preguntó a sus seguidores si debía comprar entradas para obsequiarlas o asistir personalmente para comprobar si el público lo recibía con aplausos o abucheos.

Ricardo Salinas Pliego anuncia que regalará boletos para el Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, esta publicación se volvió viral, donde usuarios respondieron que podría hacer ambas cosas: adquirir boletos para regalarlos y, además, presentarse en el estadio. Incluso, hubo quienes le sugiriendo que pidiera al sonido local que anunciara su presencia.

También, dejaron comentarios como:

“Asista al Mundial. Si lo abuchean o lo aplauden, significa que sería un buen contendiente para las próximas elecciones”.

“Las dos cosas, tío: es un buen termómetro y una oportunidad para alguien que sueña con estar ahí”.

“Sería bueno que fuera para que el gobierno actual viera cuánto lo quiere la gente de México, y también que rifara los boletos”.

