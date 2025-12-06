Sabina Berman lanza comentario picante contra Salinas Pliego en la FIL Guadalajara; "creo que está enamorada de mí", ironiza empresario

En medio del ambiente literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la escritora Sabina Berman lanzó un comentario dirigido al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante una conferencia de prensa, la novelista presentó su libro: “Los billonarios desaparecen”, donde señaló que existe una escena dirigida al fundador de Grupo Salinas.

“Estamos inmersos en la religión del dinero, ni cuestionamos […] A mí me asombra cuando me dicen, ¿cuánto te pagan por hacer esto? Y lo oímos todo el tiempo. O para citar a Salinas Pliego, mi billonario favorito, billonario de casa, solo aparece en una escena. Él dice que uno trabaja para ganar dinero y cuando le dices, bueno, pero además uno vive, dice, no, uno trabaja para ganar dinero. El concepto vivir no existe en la mente de Salinas”, expresó Berman.

Aunado a ello, la también directora de cine narró la escena donde aparece el dueño de TV Azteca. “están allí los mil hombres más ricos de la tribu y Christine Ramp elige de esos mil hombres, a los cien hombres más ricos de esos y se los va a llevar cinco helicópteros a la cima de los Alpes. Salinas Pliego está viendo por un ventanal muerto de envidia y sabe que lo están discriminando por pobre”.

“Y era antes de que le quisieran cobrar los impuestos. Ya era pobre. En el club de los mil más ricos es pobre”, sentenció.

Salinas Pliego ironiza con comentario de Sabina Berman

Ante ello, el empresario no tardó en reaccionar desde la plataforma X, fiel a su estilo.

“Definitivamente empiezo a creer que está enamorada de mí… no puede sacarme de su cabeza”, se lee en la publicación del dueño de Elektra.

Definitivamente empiezo a creer que está enamorada de mí… no puede sacarme de su cabeza 😳 https://t.co/23Ztxq6OUo — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 5, 2025

Asimismo, en una segunda publicación, aseveró: “Y se supone que yo soy el clasista jajaja. Qué sueños tan trastornados de esta pobre gente que vive burlándose de los pobres… y todo porque la despedí de ADN40 por su bajo rating”.

Foto: X

