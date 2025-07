Gmail es el servicio de correo electrónico más popular, con aproximadamente 1.5 mil millones de usuarios activos en 200 países y territorios, según Google.

Por otro lado, también existe ProtonMail, un servicio de correo electrónico gratuito, pero que únicamente funciona como medio para enviar y recibir mails.

A pesar de esto, hay usuarios que están prefiriendo usarlo en lugar del desarrollado por el gigante tecnológico. En Tech Bit te explicamos las razones por las que probablemente te deberías cambiar a ProtonMail.

Esto es lo que dicen los expertos sobre usar Gmail y ProtonMail. Foto: Especial

Leer también: Facebook castigará a quienes roban contenido de otros

¿Por qué ProtonMail puede ser mejor que Gmail?

ProtonMail fue creado en 2014 por científicos e ingenieros de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN): Jason Stockman, Andy Yen y Wei Sun, según Proton, la empresa a cargo de este servicio gratuito de correo electrónico.

Proton hace hincapié en su compromiso con la transparencia, el software de código abierto y el cifrado riguroso, es decir en la privacidad de la información de sus usuarios. Consideran que el contenido de los correos electrónicos y los archivos adjuntos deben ser protegidos de terceros, ciberdelincuentes y de recolectores de datos.

La idea del lanzamiento de un correo electrónico que prioriza la privacidad surgió como consecuencia de las revelaciones de Edward Snowden. Amnistía Internacional explica que él divulgó que los gobiernos estaban vigilando las comunicaciones personales de los ciudadanos: correos electrónicos, ubicaciones telefónicas, historiales y mucho más, sin consentimiento.

Gmail es, hasta cierto punto, seguro, pero no es privado. No tiene el método de seguridad de cifrado de extremo a extremo. Según IBM, empresa de tecnología, esta es la táctica más privada y segura para comunicarse a través de una red. Garantiza que los proveedores de servicios no puedan acceder a los mensajes. Por esto solo el remitente y el destinatario pueden leerlos.

Sin esta medida, Google tiene acceso y puede leer todos los correos electrónicos que mandes y recibas. También le da paso a que terceros vean tu información como anunciantes y gobiernos.

Adicionalmente, el servicio de correo electrónico de Google cuenta con TLS (Transport Layer Security), un protocolo de seguridad que cifra datos enviados entre dispositivos, explica Avast. Sus desventajas son que es vulnerable a ciberataques y que este cifrado no es compatible con todos los servidores, entonces no se garantiza una privacidad si el receptor tiene uno distintos.

Te decimos si Gmail o Protonmail es el mejor servicio de correo electrónico para ti. Foto: Especial

¿Cuáles son las desventajas de ProtonMail?

ProtonMail destaca por priorizar la privacidad de los datos de sus usuarios y por implementar métodos de seguridad más fuerte que Gmail, pero ¿cuáles son los contras de usarlo?.

ProtonMail tiene un límite de 150 correos electrónicos por día. Lo máximo que se puede hacer son 1,000 mensajes, pero cuando se está suscrito.

tiene un límite de 150 correos electrónicos por día. Lo máximo que se puede hacer son 1,000 mensajes, pero cuando se está suscrito. El almacenamiento en la nube es solo de 500 MB, a diferencia de Gmail que brinda 15 GB.

Enviar correos electrónicos es más lento que Gmail u Outlook.

u Outlook. Hay mejores funciones en las versiones de paga que van desde los 9,99 euros al mes, aproximadamente 220 pesos mexicanos.

Con esta información puedes ahora decidir con qué servicio prefieres quedarte, con base a los beneficios y las desventajas que trae el usar cada uno de estos servicios de correo electrónico.

Leer también: Habla con astronautas en órbita gracias a esta iniciativa del IPN

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters