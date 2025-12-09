Más Información
Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice
Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados
Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
César Duarte comparece ante jueza en penal del Altiplano; buscan vincularlo por presunto lavado de dinero
¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos
Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
VIDEO Hallan a pareja sin vida en colonia Lindavista; una de las víctimas era abogado que litigó temas de despojos en Ecatepec
TORONTO (AP) — La embajadora de Canadá en Estados Unidos durante los últimos seis años, Kirsten Hillman, anunció el martes que renunciará a su cargo el próximo año mientras ambas naciones se disponen a revisar su tratado de libre comercio.
Hillman afirmó en una carta que es el momento adecuado para nombrar a alguien que supervise las conversaciones sobre el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), el cual está programado para revisión en 2026.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que Hillman "preparó las bases para Canadá en la próxima revisión" del acuerdo.
Lee también Fed inicia su última reunión del año con dudas sobre un nuevo recorte; preocupa inflación e incertidumbre económica
Carney destacó que Hillman es una de las embajadoras con más años de servicio en Estados Unidos en la historia de Canadá.
El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau nombró a Hillman en 2017. Fue la primera mujer designada para el cargo.
Hillman ayudó a encabezar las negociaciones comerciales durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump y trabajó con funcionarios estadounidenses y chinos para lograr la liberación de dos canadienses detenidos en China.
Dominic LeBlanc, el ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, y Hillman habían estado liderando las conversaciones comerciales con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
Trump puso fin a las conversaciones comerciales con Carney en octubre, después de que el gobierno de la provincia de Ontario publicó una pauta publicitaria criticando los aranceles de Estados Unidos, desatando la molestia del mandatario estadounidense. Esto luego de la insistencia de Trump de que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.
Al preguntarle esta semana sobre cuándo se reanudarían las conversaciones comerciales, Trump respondió: "veremos".
Lee también Demócratas exigirán al Pentágono vídeos sin editar de ataque a lancha en el Caribe; "¿qué demonios está pasando? , cuestionan
Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y más del 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos. La mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están exentas por el T-MEC.
Carney tiene como objetivo duplicar el comercio no estadounidense en la próxima década.
Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.
Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y cuenta con 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por razones de seguridad nacional.
Industria automotriz insistirá en eliminar aranceles antes de revisión del T-MEC; adelanta ajustes en el sector
mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]