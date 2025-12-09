Más Información
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
César Duarte comparece ante jueza en penal del Altiplano; buscan vincularlo por presunto lavado de dinero
Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados
Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este martes que exigirá al secretario de Guerra, Pete Hegseth, acceso a los vídeos sin editar del segundo ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe el pasado 2 de septiembre en el que remató a dos sobrevivientes de un primer ataque.
"¿Qué demonios está pasando en el Caribe?, ¿hasta donde piensan llegar?", cuestionó Schumer durante una conferencia de prensa en el Capitolio en referencia a las actividades del Pentágono en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.
El senador dejó claros sus planes de exigir a Hegseth y al secretario de Estado, Marco Rubio, total transparencia respecto a los vídeos del segundo ataque del 2 de septiembre y el contexto de las ordenes vertidas durante dicho operativo.
Lee también Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE
El llamado de Schumer a la administración de Trump, llega un día después de que el mandatario dejara en manos de Hegseth la publicación íntegra o no del vídeo del ataque, que ha llevado al centro de la polémica a los altos mandos militares que participaron en la toma de decisiones.
Inicialmente, Trump había asegurado que el vídeo sería compartido íntegramente de manera pública aunque ayer se retractó y dejó en manos del secretario de Guerra la decisión final.
La semana pasada, el Senado interrogó al almirante Frank Bradley, jefe de operaciones especiales durante el ataque del 2 de septiembre, y el militar aseguró que la lancha atacada estaba acompañada por otra embarcación que se dirigía a Surinam.
Los más de 25 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental llevados acabo por el Comando Sur estadounidense desde septiembre ha dejado más de 80 personas asesinadas y elevado la tensión entre Washington y Caracas, que considera que la agresiva campaña antidroga del Gobierno Trump es en realidad un intento encubierto de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.
es/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]