El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este martes que exigirá al secretario de Guerra, , acceso a los vídeos sin editar del segundo ataque a una supuesta narcolancha en el pasado 2 de septiembre en el que remató a dos sobrevivientes de un primer ataque.

"¿Qué demonios está pasando en el Caribe?, ¿hasta donde piensan llegar?", cuestionó Schumer durante una conferencia de prensa en el Capitolio en referencia a las actividades del Pentágono en el Caribe, cerca de las costas de .

El senador dejó claros sus planes de exigir a Hegseth y al secretario de Estado, Marco Rubio, total transparencia respecto a los vídeos del segundo ataque del 2 de septiembre y el contexto de las ordenes vertidas durante dicho operativo.

El llamado de Schumer a la administración de Trump, llega un día después de que el mandatario dejara en manos de Hegseth la publicación íntegra o no del vídeo del ataque, que ha llevado al centro de la polémica a los altos mandos militares que participaron en la toma de decisiones.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: AP/Archivo
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: AP/Archivo

Inicialmente, Trump había asegurado que el vídeo sería compartido íntegramente de manera pública aunque ayer se retractó y dejó en manos del secretario de Guerra la decisión final.

La semana pasada, el Senado interrogó al almirante Frank Bradley, jefe de operaciones especiales durante el ataque del 2 de septiembre, y el militar aseguró que la lancha atacada estaba acompañada por otra embarcación que se dirigía a Surinam.

Los más de 25 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental llevados acabo por el estadounidense desde septiembre ha dejado más de 80 personas asesinadas y elevado la tensión entre Washington y Caracas, que considera que la agresiva campaña antidroga del Gobierno Trump es en realidad un intento encubierto de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

