En el marco de su viaje a Washington para el sorteo de la FIFA, la presidenta sostuvo un encuentro con connacionales, con quienes se comprometió a dar seguimiento de las detenciones, ante las redadas durante la administración del mandatario estadounidense .

Fuerza Migrante informó que Sheinbaum se comprometió a coordinar esfuerzos con organizaciones mexicanas en para seguimiento a los de casos de las trabajadoras y los trabajadores detenidos.

La organización destacó el encuentro con la Mandataria federal en el Instituto Cultural Mexicano en Washington.

Sheinbaum atiende a ONG migrante en Washington; Relaciones Exteriores dará seguimiento a detenciones. Foto: Especial.
"La presidenta se comprometió hoy con Fuerza Migrante a atender la situación de trabajadoras del hogar y trabajadores detenidos, incluidos integrantes de pueblos originarios, en centros de detención migratoria en Estados Unidos" destacó.

Comentó que la petición directa fue de Teresa Vivar, presidenta de Pueblos Originarios de Fuerza Migrante, quien hará trabajo de coordinación para el seguimiento de los casos.

Según este grupo de personas migrantes mexicanas, la Presidenta instruyó a Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE, dar seguimiento puntual a este tema, "marcando el inicio de un proceso institucional que podría traducirse en apoyo concreto para cientos de personas en situación de vulnerabilidad".

