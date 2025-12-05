Fiscales de todo el país aprobaron la implementación, a nivel nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego, como herramienta única para fortalecer la trazabilidad de las armas de fuego y de apoyar los procesos de investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal.

Este registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información, o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine.

Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encabezada por la fiscal de la República, Ernestina Godoy, los integrantes se comprometieron a mantener la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.

De igual manera, tomaron conocimiento del avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas legales en materia de seguridad pública, así como de los acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y de las acciones realizadas para la actualización de la Metodología de recopilación de datos de homicidio doloso.

“Acordaron también llevar a cabo las acciones necesarias para implementar dicha metodología, a fin de garantizar la completitud de la información de los reportes diarios”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.

Las personas integrantes de la Asamblea Plenaria de la CNPJ se comprometieron a consolidar y entregar información estadística de las instituciones requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), así como a fortalecer sus sistemas de información, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de asegurar la calidad y la confiabilidad de la información del SENAP.

En la reunión, Ernestina Godoy aseguró que “todos tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello”.

En su intervención, el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América, Mark Coolidge Johnson, señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas. Destacó que, para lograrlo, “se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues sólo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro”.

Secretaría de las Mujeres y fiscalías estatales pactan convenio de colaboración contra la violencia de género

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora presentó una propuesta de colaboración entre fiscalías estatales para asegurar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, e impulsar una agenda estratégica de cambios profundos en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad.

Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) —presidida por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos— explicó que el convenio busca establecer mecanismos conjuntos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos, entre otros, toda vez que “hay mujeres que quizás no denuncian o que no acuden a una autoridad de procuración de justicia porque quizás tienen miedo, porque hay desconfianza, por distintas razones”, señaló la secretaria de las Mujeres.

“Estamos en un contexto muy relevante en nuestro país, tenemos a la primera mujer Presidenta de la República, con una promesa, con una convicción de transformar la vida de las mujeres”, destacó Hernández Mora.

La propuesta contempla la celebración de convenios específicos de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y las Fiscalías Estatales de las 32 entidades. Lo que permitiría la participación de la Red de Abogadas de las Mujeres en el acompañamiento de las víctimas de delitos de género, además de la colaboración para dar seguimiento a casos de tortura sexual cometida contra mujeres.

Se fijarían también las obligaciones para informar y coadyuvar con el Mecanismo de Seguimiento, además de dar continuidad de manera conjunta a las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Además, la colaboración entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ pretende homologar delitos sobre las distintas violencia hacia las mujeres, como la violencia vicaria; acompañar la elaboración e implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual; así como capacitaciones y talleres dirigidos al personal ministerial para adoptar una mayor perspectiva de género.

Se prevé también la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad, la actualización del Modelo de Atención de Centros de Justicia para las Mujeres. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos enfatizó en la necesidad de fortalecer un trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ.