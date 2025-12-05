Más Información

Claudia Sheinbaum durante el Sorteo del Mundial 2026: Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales

Claudia Sheinbaum durante el Sorteo del Mundial 2026: Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial

México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial

El Estadio Akron, casa de las Chivas, listo para recibir los clasificatorios del Mundial 2026

El Estadio Akron, casa de las Chivas, listo para recibir los clasificatorios del Mundial 2026

F1: ¿Qué necesita Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser Campeones en el GP de Abu Dhabi?

F1: ¿Qué necesita Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser Campeones en el GP de Abu Dhabi?

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, asistió al Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 y en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló sobre el país como sede mundialista.

"Estamos orgullosos, de recibir la copa mundial; México es un país extraordinario, mágico. MIllones visitarán a nuestro país, tenemos un pueblo extraordinario y trabajador", mencionó en el auditorio del Centro John F. Kennedy, en Washington DC.

Sheinbaum, que llegó a la capital estadounidense ayer por la noche, fue la encargada de abrir la pelota en la que estaba el nombre México.

"Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales", agregó la mandataria.

Cuando reveló el nombre de México para colocarlo en el Grupo A del Sorteo, Claudia Sheinbaum gritó "Viva México" y agitó el papel con sus dos manos.

A diferencia de su asistencia para este Sorteo de la Copa del Mundo, la Presidenta de la República Mexicana no estará en la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México; ha revelado que su boleto será regalado a una niña, aunque aún se desconoce la dinámica.

Google News

Noticias según tus intereses