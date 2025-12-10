La Paz. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

“Quiero denunciar a la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce en Sopocachi, barrio de La Paz. Me estoy dirigiendo a la FELCC que es donde tenemos conocimiento, se lo habrían llevado”, dijo la exministra en un video publicado en sus redes sociales. La FELCC es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Prada calificó la detención de Arce como “un secuestro ilegal” y dijo que ocurrió cuando Arce se dirigía a recoger a unos familiares.

Lee también Petro aboga por “amnistía general” y “gobierno de transición” en Venezuela

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, había adelantado hace unos días que se iniciarían acciones penales contra Arce y otros funcionarios de su Gobierno, por presuntos delitos de corrupción y el encarcelamiento de inocentes.

"Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que ha hecho al país", afirmó el vicepresidente.

La exministra Nela insinuó que la detención de Arce está relacionada con el caso Fondo Indígena, que financiaba acciones de desarrollo en zonas campesinas y del que fueron desviados unos 6.8 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc