Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, reporta Bloomberg

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Presentan "Lentejas Bienestar" en el marco del Plan Michoacán; destacan excelente calidad de legumbre

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

La Paz. El expresidente de, , fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta , confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

“Quiero denunciar a la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce en Sopocachi, barrio de . Me estoy dirigiendo a la FELCC que es donde tenemos conocimiento, se lo habrían llevado”, dijo la exministra en un video publicado en sus redes sociales. La FELCC es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Prada calificó la detención de Arce como “un ” y dijo que ocurrió cuando Arce se dirigía a recoger a unos familiares.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, había adelantado hace unos días que se iniciarían acciones penales contra Arce y otros funcionarios de su Gobierno, por presuntos delitos de corrupción y el encarcelamiento de inocentes.

"Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que ha hecho al país", afirmó el vicepresidente.

La exministra Nela insinuó que la detención de Arce está relacionada con el caso Fondo Indígena, que financiaba acciones de desarrollo en zonas campesinas y del que fueron desviados unos 6.8 millones de dólares.

