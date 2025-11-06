Más Información

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

La Paz.- El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) decidió este jueves expulsar al presidente de Bolivia, , tras un "análisis" a las elecciones nacionales que tuvieron resultados negativos para el partido y debido a las denuncias en su contra por supuesta corrupción.

El presidente del partido, Grover García, confirmó la expulsión en una conferencia de prensa, en la que aseguró también que Arce "desvió los fondos" del MAS.

Lee también

Arce fue militante del MAS y ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se postuló a la presidencia del país por el partido en las elecciones de 2020 y entregará el poder este sábado al presidente electo, el centrista Rodrigo Paz Pereira.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago. Foto: INAPAM / Adobe

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago

Estados Unidos. iStock/ Choreograph

Visas y Green Cards para emigrar y vivir legalmente en Estados Unidos

American Airlines, Delta Airlines cancelaciones: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo? Foto: iStock / den-belitsky

American Airlines- Delta Airlines cancelaciones por cierre de gobierno en EU: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo?

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto. Foto: iStock/Povozniuk

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra. Foto: CANVA/AFP

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra