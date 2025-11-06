La Paz.- El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) decidió este jueves expulsar al presidente de Bolivia, Luis Arce, tras un "análisis" a las elecciones nacionales que tuvieron resultados negativos para el partido y debido a las denuncias en su contra por supuesta corrupción.

El presidente del partido, Grover García, confirmó la expulsión en una conferencia de prensa, en la que aseguró también que Arce "desvió los fondos" del MAS.

Arce fue militante del MAS y ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se postuló a la presidencia del país por el partido en las elecciones de 2020 y entregará el poder este sábado al presidente electo, el centrista Rodrigo Paz Pereira.

