Más Información
México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura
Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia
Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica
Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal
Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora
Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas
La Paz.- El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) decidió este jueves expulsar al presidente de Bolivia, Luis Arce, tras un "análisis" a las elecciones nacionales que tuvieron resultados negativos para el partido y debido a las denuncias en su contra por supuesta corrupción.
El presidente del partido, Grover García, confirmó la expulsión en una conferencia de prensa, en la que aseguró también que Arce "desvió los fondos" del MAS.
Lee también Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, sale de prisión tras anulación de su condena
Arce fue militante del MAS y ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se postuló a la presidencia del país por el partido en las elecciones de 2020 y entregará el poder este sábado al presidente electo, el centrista Rodrigo Paz Pereira.
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]