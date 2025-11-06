Más Información

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial

Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

El hombre que lanzó un sándwich a un agente federal en fue hallado inocente el jueves del cargo de agresión, en el último revés legal a la intervención federal de ciudades impulsada por el gobierno de .

Un video viral del lanzamiento del sándwich convirtió a Sean Charles Dunn en un símbolo de resistencia al despliegue de agentes federales en la capital del país. Su absolución por delito menor es otro revés para los fiscales, quienes han enfrentado críticas por la forma en que han manejado los casos relacionados con el despliegue federal.

Nadie disputa que Dunn, ex empleado del , lanzó el sándwich a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza la noche del 10 de agosto. Pero sus abogados argumentaron que fue un "gesto inofensivo" durante un acto de protesta protegido por la Primera Enmienda.

Lee también

Los fiscales dijeron que Dunn sabía que no tenía derecho a lanzar el sándwich al agente.

Dunn abrazó a sus abogados después de que el portavoz leyó el veredicto. Más tarde, dijo: "Estoy aliviado y espero poder seguir adelante con mi vida".

Un jurado preliminar se negó a acusar a Dunn de un cargo de agresión grave, parte de un patrón de resistencia contra la insistencia del Departamento de Justicia de presentar cargos contra quienes se oponen al despliegue policial. Después del rechazo del gran jurado, la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro acusó a Dunn de un delito menor.

Cuando Dunn se acercó a un grupo de agentes que estaban frente a un club que organizaba una "Noche Latina", los llamó "fascistas" y "racistas" y les gritó "vergüenza". Un video de un observador captura a Dunn lanzando un sándwich al pecho de un agente.

Lee también

“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!” gritó Dunn, según la policía.

Dunn huyó pero fue detenido. Fue liberado pero arrestado nuevamente cuando agentes federales armados con equipo antidisturbios allanaron su casa. La Casa Blanca publicó un video de "propaganda" altamente producido del allanamiento en su cuenta oficial de X, dijeron los abogados de Dunn.

Dunn trabajaba como especialista en asuntos internacionales en la división criminal del Departamento de Justicia. Después de su arresto, la secretaria de Justicia anunció su despido en una publicación en redes sociales que se refirió a él como "un ejemplo del Estado Profundo".

Los abogados de Dunn instaron al juez a desestimar el caso por lo que alegaron era una persecución vengativa y selectiva. Argumentaron que las publicaciones de Bondi y la Casa Blanca muestran que Dunn fue atacado de manera inadmisible por su discurso político.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo 2025. Quiénes recibirán 40 días de pago, según el decreto de Sheinbaum. Foto: EFE/Mario Guzmán / Canva

Aguinaldo 2025. Quiénes recibirán 40 días de pago, según el decreto de Sheinbaum

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago. Foto: INAPAM / Adobe

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez