Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, reporta Bloomberg

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Presentan "Lentejas Bienestar" en el marco del Plan Michoacán; destacan excelente calidad de legumbre

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

Washington. Estados Unidos interceptó y confiscó un sancionado frente a las costas de , en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, informó la agencia Bloomberg.

El medio, que citó a personas familiarizadas con el asunto, apuntó que ni la Casa Blanca ni la empresa estatal (PDVSA) se han pronunciado oficialmente.

La incautación podría dificultar mucho más la de Venezuela, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a cargar sus cargamentos, apunta Bloomberg.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del a la opositora venezolana , quien no asistió, aunque aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas

La Administración de ha incrementado la presión sobre el Gobierno de, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico como supuesto líder del Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

PDVSA, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense , que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

mcc

