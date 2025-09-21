Salinas Pliego habla sobre la exportación de combustibles a Cuba: "negocio redondo", afirma

La empresa filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), “Gasolinas Bienestar” se negó a revelar los comprobantes de los pagos que Cuba ha realizado a México por la exportación de crudo y combustibles a la isla.

Luego de una solicitud enviada por EL UNIVERSAL, la petrolera detalló que la filial esta constituida como "una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia", esto de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de la Empresa Pública del Estado.

Por su parte, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, en un entrevista hecha por el medio, expresó que a pesar de su carácter de empresa paraestatal o privada, la filial debe porporcionar la información solicitada porque "la razón social recibe o ejerce recursos públicos".

Salinas Pliego se pronunció sobre la nota de EL UNIVERSAL. Foto: EL UNIVERSAL

De acuerdo con la información publicada por el medio, de julio de 2023 a junio de 2025, Pemex exportó de 19 mil a 23 mil barriles diarios de combustible a Cuba, cuyo valor obtenido fue de mil 300 millones de dólares. Estos envíos representan el 3.3% de las exportaciones totales de Pemex.

Salinas Pliego habla sobre la exportación de crudo a Cuba

Aunado a ello, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, compartió su reacción en redes sociales, en la cual señala a la titular del Ejecutivo de apoyar al Gobierno de Cuba aprovechándose de los recursos públicos del país.

A través de una publicación en la plataforma de 'X', el empresario escribió: "El gobierno de @Claudiashein se ROBA el dinero público para apoyar al régimen dictatorial/totalitario Cubano".

Además, añadió que todavía se desconoce la cantidad del dinero enviado desde la isla al territorio mexicano para "alentar a la causa comunista": "Lo que aun no se sabe, es cuanto de ese dinero se lo desenvuelven los cubanos al partido Morena para apoyar a la causa comunista en México. Negocio Redondo!".

El empresario Salinas Pliego se pronunció sobre la investigación realizada por EL UNIVERSAL. Foto: Captura de pantalla

La publicación ya cuenta con 4 mil reacciones en la plataforma, generando un debate entre los usuarios, quienes cuestionan los movimientos de exportación de la petrolera a la isla.

*Con información de Everardo Martínez

