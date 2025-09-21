Salinas Pliego presume su iPhone 17 Pro y comparte su opinión sobre el nuevo modelo

El pasado 19 de septiembre, Apple lanzó oficialmente el iPhone 17 Pro, y uno de los primeros en presumirlo fue el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), mostró su kit completo, que incluía el nuevo iPhone en color plateado, audífonos EarPods y una unidad adicional en color naranja.

Además, compartió su experiencia y críticas sobre la calidad del dispositivo, generando interacción con sus seguidores y opiniones encontradas sobre el nuevo diseño.

Foto: X

¿Qué incluyó el kit del iPhone 17 Pro de Salinas Pliego?

El iPhone 17 Pro salió al público el 19 de septiembre, y Salinas Pliego no perdió tiempo en mostrar su unidad. En su publicación en X, el empresario escribió: “Adivinen quién tiene su iPhone 17 Pro”, acompañado de una fotografía en la que se podían ver los accesorios oficiales, dos celulares adicionales en tonos plateado y naranja, y los EarPods.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, generando comentarios, dudas y reacciones sobre el nuevo dispositivo.

¿Cuál fue su opinión sobre el nuevo iPhone 17 Pro?

Durante la interacción en la misma red social, un usuario identificado como Jorge Arce preguntó: “¿Oigan, alguien que tenga el iPhone 17 que me diga cómo salió? Estoy pensando comprármelo, y rifar entre mis seguidores el que tengo, síganme y den RT. Ojalá @Telcel, así como son puntuales para cobrar cada mes, me digan ‘ven travieso, aquí te lo tenemos de regalo por buen cliente’”.

Salinas Pliego respondió directamente a la duda del usuario, ofreciendo una opinión crítica sobre el dispositivo: “Se ve de peor calidad, volvieron al aluminio y dejaron atrás el titanio, se ve y se siente más ‘barato’. Estoy seguro de que se va a rayar y abollar a la primera caída. El diseño es malito también, no entiendo para qué el abultamiento en donde van las cámaras”.

Foto: X

