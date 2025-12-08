Más Información

Sheinbaum pide esperar investigación sobre coche bomba en Michoacán; gabinete de Seguridad dará reporte detallado

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Washington. El presidente de Estados Unidos, , anunció este lunes que firmará una orden ejecutiva esta semana para imponer una única normativa sobre (IA) a nivel federal y evitar así que cada estado tenga la suya propia.

“Si queremos seguir liderando el campo de la , debe haber un único reglamento. En este momento de la carrera, estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario avanzó que firmará la orden ejecutiva sobre reglamento único esta misma semana porque si no “la IA se verá destruida en su fase inicial”.

“No se puede esperar que una empresa obtenga 50 cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!”, añadió el presidente.

Hace unas semanas, Trump cargó contra la “sobreregulación de los estados” en el campo de la IA y apostó por tener un estándar federal.

En el último año, algunos estados, como California, han aprobado leyes estatales para regular el desarrollo y el uso de la IA.

Casi 40 fiscales generales pidieron a finales de noviembre al Congreso que rechazara un que pueda impedir a los estados aprobar regulaciones sobre IA

Los fiscales de 36 de los 50 estados de EU, de ambos lados del espectro político, enviaron una carta a los líderes del Congreso en la que reclamaron mantener la capacidad para “aplicar las y formular nuevos enfoques” ante los desafíos de la IA.

Los fiscales reivindicaron que los estados están “mejor equipados para responder a esta tecnología rápidamente cambiante porque los gobiernos estatales son más ágiles”.

Desde su regreso a la , el mandatario está luchando porque EU gane la carrera por el liderazgo de la IA a , a través de acabar con las regulaciones y las barreras que puedan frenar su rápida extensión.

