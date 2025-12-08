Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que firmará una orden ejecutiva esta semana para imponer una única normativa sobre inteligencia artificial (IA) a nivel federal y evitar así que cada estado tenga la suya propia.

“Si queremos seguir liderando el campo de la IA, debe haber un único reglamento. En este momento de la carrera, estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario avanzó que firmará la orden ejecutiva sobre reglamento único esta misma semana porque si no “la IA se verá destruida en su fase inicial”.

Lee también Trump lanza plan para acelerar la IA de EU; busca que sea sin "sesgo ideológico"

“No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!”, añadió el presidente.

Hace unas semanas, Trump cargó contra la “sobreregulación de los estados” en el campo de la IA y apostó por tener un estándar federal.

En el último año, algunos estados, como California, han aprobado leyes estatales para regular el desarrollo y el uso de la IA.

Lee también La IA como arma política contra los opositores

Casi 40 fiscales generales pidieron a finales de noviembre al Congreso que rechazara un cambio legislativo que pueda impedir a los estados aprobar regulaciones sobre IA

Los fiscales de 36 de los 50 estados de EU, de ambos lados del espectro político, enviaron una carta a los líderes del Congreso en la que reclamaron mantener la capacidad para “aplicar las leyes existentes y formular nuevos enfoques” ante los desafíos de la IA.

Los fiscales reivindicaron que los estados están “mejor equipados para responder a esta tecnología rápidamente cambiante porque los gobiernos estatales son más ágiles”.

Lee también Trump recibe a líderes de big tech para hablar de IA

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario está luchando porque EU gane la carrera por el liderazgo de la IA a China, a través de acabar con las regulaciones y las barreras que puedan frenar su rápida extensión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss