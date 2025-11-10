Más Información

Senado de EU avala plan para poner fin al cierre de gobierno

Morena usa caso Colosio como distractor para tapar problemas del país, acusa Alito Moreno; “no tienen vergüenza”, dice

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Los Chargers derrotan 25-10 a los Steelers en juego de la semana 10 de la NFL

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

presentó ayer su primer informe de gobierno en con una aprobación de 66% entre los tabasqueños, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, la cual agrega que 33% desaprueba su gestión y 1% no sabe o no respondió.

A la evaluación positiva de su gobierno se suma una imagen personal favorable: 98% de las personas entrevistadas asegura conocerlo o haber escuchado hablar de él. De ese grupo, 68% tiene una opinión buena o muy buena, mientras 21% expresa una valoración negativa.

Entre los atributos personales, 64% lo describe como una persona trabajadora; 62% lo ve cercano a la gente; 59% cree que está preparado para el cargo; 55% lo percibe como honesto, y 52% considera que cumple sus promesas.

Para más de la mitad (58%) de la población, el actual gobierno estatal es mejor o igual que los anteriores, mientras que 40% opina lo contrario. Además, 30% identifica los programas sociales como el principal logro de este primer año de gestión.

Respecto a los principales problemas que enfrenta el estado, la inseguridad y el narcotráfico ocupan el primer lugar, con 50% de las menciones; seguidos por la corrupción o mal gobierno, con 22%, y los problemas económicos, con 21%.

En cuanto a afinidad partidista, Morena conserva una amplia identificación en Tabaco con 54% de la población; le siguen MC, con 6%; PRD, con 5%; PRI, con 4%; PVEM, con 3%; PT, con 2%, y PAN, con 1%. Mientras que 24% de los encuestados se declara apartidista.

