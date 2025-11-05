Más Información

El gobierno de Tabasco y los tabasqueños están con Fátima Bosch hasta el final, afirmó el gobernados Javier May Rodríguez, al manifestar su solidaridad con la , quien fue agredida por uno de los organizadores del evento en Tailandia.

El mandatario estatal afirmó que, la tabasqueña ha demostrado, no solo belleza, sino inteligencia y carácter, por lo que dijo, los mexicanos están muy bien representados por en este certamen de belleza en el que participan más de 130 candidatas y más de 20 representantes son latinas en Thailandia

En breve entrevista, el gobernador tabasqueño, refirió que tuvo la oportunidad de hablar con la representante después de lo sucedido, y afirmó que su gobierno y Tabasco la apoyarán hasta el final.

“Estamos muy orgullosos de Fátima, la verdad que es una extraordinaria mujer, tabasqueña, tuve la oportunidad de platicar con ella y la verdad es que es una mujer excepcional y la verdad, muy inteligente", apuntó

“Y estamos muy bien representados, o sea, a los mexicanos nos representa muy bien Fátima y la verdad que la actitud, digo, la reconocemos y además de nuestra solidaridad con ella, estamos con ella hasta el final”, refirió.

Cabe señalar que, el jueves 20 de noviembre se transmitirá en vivo la gala dedesde Tailandia, donde la representante mexicana, poco a poco se ha convertido en una de las favoritas de la competencia.

