Martha Cristiana celebra la valentía y elegancia con que Fátima Bosch se ha defendido, tras el desencuentro que tuvo lugar con Nawat Itsaragrisil en Miss Universe Tailandia. Sin embargo, la modelo y exdirectiva del certamen exhibe al actual director de la organización mexicana, Jorge Figueroa, como el posible responsable de tantos malentendidos.

La modelo poblana fue de las primeras en pronunciarse, tras lo ocurrido ayer. Martha, que se ha caracterizado por tener una mirada crítica y de compromiso social, aplaudió la fuerza que la joven tabasqueña demostró, luego de ser insultada por Nawat, como expresó abiertamente en sus redes sociales:

"No me puedo sentir más orgullosa de la actitud tan elegante y educada que tuvo Fátima Bosch, (...), para mí, ella ya ganó, por la forma en que se manejó ante un evento tan desafortunado e incómodo".

Y si bien, celebró el proceder de Bosch, Martha Cristiana también expuso un punto que, a su parecer, podría ser una de las razones que ha provocado esos problemas que la modelo dijo -al responder a Nawat- existían entre la organización mexicana y Itsaragrisil.

Para Martha, quien tomó la dirección de Miss Universo México -de mayo a junio de 2024-, el actual director, Jorge Figueroa, tendría que ver con un mal manejo, y decisiones desafortunadas, dentro de la organización mexicana.

"Nawat tuvo un conflicto, precisamente con Jorge Figueroa, a quien hice alusión en la rueda de prensa que se dio para comunicar mi penosa decisión de renunciar a Miss Universe México", escribió.

De hecho, la también actriz sugirió que su salida, como la de Cynthia de la Vega, quien también fungió como directora, por una breve temporada -de noviembre a mayo 2024-, se habría debido a Figueroa.

"Es un personaje que le ha costado la chamba a muchas personas, ha causado muchos problemas, no puede ser casualidad que esté nuevamente ligado a otro conflicto, él fue el operador con mi pleito horrendo, también le costó a Cyhtia el trabajo, (antes) no figuraba ni en el organigrama, era el asistente del asistente", reafirmó a "Venga la alegría", luego de hablar del tema en sus redes.

De acuerdo con sus declaraciones, al salir de Miss Universo México, Martha Cristiana se acercó al dueño del certamen, en nuestro país, Raúl Rocha, para expresarle lo que opinaba de Figueroa frontalmente.

"Contrapunteó a todo el mundo, yo sé lo dije directamente a Raúl Rocha Cantú directamente, y viéndolo a los ojos, ´tienes una manzana podrida y se llama Jorge Figueroa´", ahondó.

El matutino también se comunicó con de la Vega la que respaldó la versión de Martha Cristiana, sin embargo, no quiero dar más detalle por temor a cualquier tipo de represalia.

"Tal cual sus palabras, son las mismas que yo pienso, tristemente (Miss Universo México) está en manos equivocadas, no quiero entrar en muchos detalles, me da algo de miedo", expresó.

Por su parte, Figueroa, escribió un extenso mensaje, pero dedicado a Fátima Bosch y a su apoyo incondicional a la delagada, con la que se encontraba justo en el momento en que se desató el conflcto con Nawat Itsaragrisil.

"Tal vez muchos no me conocen. No soy un director que busca cámaras, ni titulares, ni reflectores. Soy un director que aparece cuando realmente se necesita, que apoya cuando hay que hacerlo y que aplaude cuando una mujer se atreve a alzar la voz sin miedo, aunque eso incomode, (...) para mí, Fátia Bosch es una ganadora porque su valor no es una corona, sino es su fuerza de quedarse de pie cuando otros esperaban que se doblara".

