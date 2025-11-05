Más Información

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

La actitud de , ante la agresión de , director de , no pasó desapercibida por nadie, pues, incluso la presidenta de México, , lanzó un mensaje de reconocimiento y apoyo a la Miss México.

Fue durante la mañanera, de este , que Pardo reconoció la valentía de la tabasqueña al no dejarse intimidar por lo que fue calificado como un acto machista,

“Mi reconocimiento a Fátima Bosch, ella vive esta agresión y muy dignamente dice, ´no estoy de acuerdo´ y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz, yo digo”, señaló la presidenta de México.

Así mismo, Claudia Sheinbaum aprovechó para hacer la comparativa entre lo sucedido con Fátima y la violencia que viven las mujeres todos los días, incluso en dichos populares como “calladita te ves más bonita”, mismo que desaprueba y afirma está completamente equivocado, pues, deben levantar la voz para exigir sus derechos.

“Esto que nos decían a las mujeres, ´Calladita te ves más bonita´, a mí sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí, llegaron a decirme, ¿Cómo que calladita te ves más bonita?, eso no, en los eventos públicos, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos, entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña”: reflexionó.

Por ahora, el futuro de Fátima Bosch en el certamen número 74° de Miss Universo parece seguir conforme a lo planeado, pues, tanto la organización internacional como la nacional se han pronunciado en su favor y ofrecieron apoyo a ella durante el proceso.

Nawat Itsaragrisil llora al pedir disculpas a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil pidió una nueva disculpa pública a Fátima por lo ocurrido ayer en el marco de una reunión previa al Miss Universo 2025, durante la ceremonia de bienvenida del certamen, momento en el que rompió en llanto.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, dijo.

El director de Miss Universo Tailandia, no solo ofreció palabras para la mexicana, ya que además de pedir a los usuarios de redes sociales que no compartan información falsa o frases que él no dijo, extendió sus disculpas a todas las concursantes del certamen de belleza.

“Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, señaló.

