Washington.- El presidente de Estados Unidos, , y la primera dama, Melania Trump, encendieron este jueves las luces del árbol de Navidad de la Casa Blanca, marcando el inicio de las festividades de fin de año ante un numeroso grupo de invitados, entre altos funcionarios, artistas y familias seleccionadas para la ocasión.

"La religión está volviendo a , muy fuertemente", dijo Trump desde el escenario instalado frente a la residencia presidencial, y aprovechó para reconocer el trabajo de las fuerzas federales desplegadas en Washington bajo la justificación de combatir el crimen.

La oficina de la Primera Dama estuvo encargada de los detalles y la decoración. (04/12/25) Foto: AP
La oficina de la Primera Dama estuvo encargada de los detalles y la decoración. (04/12/25) Foto: AP

Durante la ceremonia, el mandatario realizó un conteo regresivo y pidió a la primera dama realizar el acto simbólico de encender el abeto.

El árbol, de la especie Concolor y más de seis metros de altura (20 pies), proviene de la granja de la familia Korson en Sidney, Míchigan, y fue elegido como ganador del concurso anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

La decoración del árbol y los salones de la Casa Blanca estuvo a cargo de la Oficina de la Primera Dama, que cada año supervisa todos los detalles de la ornamentación y la ambientación navideña.

Donald Trump enciende el árbol de navidad por primera vez durante su segundo mandato. (04/12/25) Foto: EFE
Donald Trump enciende el árbol de navidad por primera vez durante su segundo mandato. (04/12/25) Foto: EFE

La música fue otro de los atractivos de la ceremonia, con la participación de los legendarios The Beach Boys y varias bandas de música country que animaron a los presentes con sus interpretaciones.

El acto contó también con la presencia de figuras invitadas, como Wayne Gretzky, el histórico jugador de hockey, y otros referentes del deporte y la cultura estadounidense.

Trump aprovechó para recordar algunos logros de su Administración durante el primer año de gestión, entre ellos la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los próximos Juegos Olímpicos, así como otros avances en infraestructura y seguridad.

Donald y Melania Trump realizan la ceremonia que da inicio a la navidad en la Casa Blanca. (04/12/25) Foto: AFP
Donald y Melania Trump realizan la ceremonia que da inicio a la navidad en la Casa Blanca. (04/12/25) Foto: AFP

La ceremonia del encendido del árbol de la Casa Blanca, que data de 1923, es uno de los eventos navideños más emblemáticos de la residencia presidencial y reúne cada año a líderes, familias y artistas en torno a una tradición que combina simbolismo religioso, cultural y social.

