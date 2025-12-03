Navidad 2025: ¿cómo cuidar tu nochebuena durante la temporada invernal?

La flor de nochebuena es considerada como uno de los símbolos más representativos de la Navidad y uno de los favoritos de muchos, pues gracias a sus enormes pétalos de color rojo intenso, su presencia irradia en cualquier hogar.

De acuerdo con el Gobierno Federal, se trata de una planta nativa de México, la Euphorbia pulcherrima, también conocida comúnmente con una gran variedad de nombres como flor de Navidad, nochebuena o pastora. Si deseas tener una durante esta temporada, presta atención a esta guía básica de cuidados para conservarla durante toda la temporada invernal.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

¿Cómo cuidar la Flor de Nochebuena?

La Secretaría del Medio Ambiente compartió algunos principios básicos para el cuidado de las nochebuenas, partiendo de 3 pasos esenciales:

No colocar directamente al sol : Contrario a lo que se piensa, la nochebuena no debe colocarse afuera a que reciba luz solar, su ambiente adecuado es un lugar donde reciba luz indirecta.

: Contrario a lo que se piensa, la nochebuena no debe colocarse afuera a que reciba luz solar, su ambiente adecuado es un lugar donde reciba luz indirecta. Cuidado al regar : Recuerda que el agua siempre va en la tierra o el sustrato, no la coloques directamente en las hojas o el follaje.

: Recuerda que el agua siempre va en la tierra o el sustrato, no la coloques directamente en las hojas o el follaje. Recuerda que es una planta ideal para interiores.

¡Cuida tus nochebuenas para que llenen tu hogar de color toda la temporada!



Aquí te dejamos unos tips sencillos para que se mantengan frescas y bonitas por más tiempo.



— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 3, 2025

Otros consejo para cuidar de tu Nochebuena

La Flor de Nochebuena “madura”, es decir en flor, no requiere de fertilizante .

“madura”, es decir en flor, no requiere de . Se debe de regar cuando se siente con el dedo que la tierra está seca .

cuando se siente con el dedo que la tierra está . Al momento de regar, procura no mojar las hojas rojas , ya que esto hace que se manchen o decoloren .

, ya que esto hace que se manchen o . En caso de riego excesivo , el agua deberá escurrirse por los agujeros de drenaje de la maceta.

, el agua deberá escurrirse por los agujeros de drenaje de la maceta. Evitar colocarla en lugares húmedos, ya que son muy susceptibles a que las ataquen los hongos.

Ideas para decorar tu casa con Nochebuenas

¿Qué hacer con mi flor de nochebuena cuando se acaba la época navideña

Una vez que termina la época navideña, se debe aplicar una poda para lograr que haya un rápido florecimiento; lo que debes hacer es cortar el frente de crecimiento, dos centímetros arriba del frente de crecimiento (codo) a una altura de 50cm, con esto lograrás que incremente su follaje.

