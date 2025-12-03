Spotify Wrapped 2025: protagonistas de K-Pop Demon Hunters lanzan clip especial para sus fans y se viraliza

Este 2025 un nuevo fenómeno musical arrasó entre las lista de reproducciones, se trata del grupo de K-Pop “Huntr/x”, el cual pertenece a la franquicia animada de Netflix “K-Pop Demon Hunters” que rápidamente se colocó entre el gusto del público de manera global.

Entre canciones como “Golden”, “How It’s Done” y “Takedown”, la banda sonora de la película conquistó a chicos y grandes, ocasionando que en pocos meses sus canciones se colocaran en el top de reproducciones de Spotify y como resultado, el Spotify Wrapped de sus fans estuvo encabezado por “Huntr/x”.

Para quienes tras el estreno de las "Guerreras del K-Pop", no dejaron de escuchar el soundtrack de la película, las chicas de Huntr/x lanzaron un saludo muy especial que se reprodujo en la plataforma y rápidamente se viralizó en redes sociales como tikTok.

Leer también: McDonald's lanza figuras coleccionables de Friends: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlas?

"KPop Demon Hunters". Foto: Netflix

K-Pop Demon Hunters lanzan clip especial para sus fans por Spotify Wrapped

La razón por la que este saludo se volvió viral, fue que por primera vez Rumi, Zoey y Mira, nombraron a su fandom, haciendo oficial el nombre “Hunters”, una propuesta que circulaba por internet y ahora es una realidad.

“¡Hola Hunters! Muchas gracias por amar tanto nuestra música como nosotras a ustedes... Aman “Golden”, como yo amo a las tortugas... Estoy llorando por dento ¡Nos vemos en el próximo show!”.

La euforia por las las Guerreras de K-Pop continúa acaparando la atención, pues el álbum de K-Pop Demon Hunters obtuvo el segundo lugar en el top global del Spotify Wrapped, donde el tema “Golden” se coló en séptimo lugar.

Leer también: ¿Cómo evitar que tu gato destruya el árbol de Navidad? Esto dice un experto en comportamiento animal

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs