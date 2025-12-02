McDonald's lanza figuras coleccionables de Friends: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlas?

El icónico grupo de amigos que marcó a toda una generación en la década de los 90 y que gracias a sus memorables escenas y brillante sentido del humor continúa vigente, llega a McDonald's México con un menú muy especial acompañado de figuras coleccionables.

Friends se ha convertido en una de las sitcoms que revolucionó la televisión a través de relatar las extrañas aventuras de un grupo de amigos en Nueva York, con personajes que aún siguen siendo recordados entre los admiradores de la serie.

Por este motivo, desde que McDonald's anunció que lanzaría en Estados Unidos y España una colaboración con Friends, fanáticos de todas las edades compartieron en redes sociales sus deseos por obtener esta colección. Y por fortuna, este 2 de diciembre llegó a México.

Por medio de redes sociales, se anunció el lanzamiento de esta edición especial en Estados Unidos y España. Fotos. @mcdonalds_es

¿Cuánto cuestan las figuras coleccionables de Friends de McDonald's?

Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross llenarán de nostalgia esta singular edición de la Cajita Feliz, pensada para sus consumidores adultos y fans de la serie para revivir los mejores recuerdos con los muñecos coleccionables de simpáticos personajes.

El menú especial que incluye la figura de colección, papas, refresco de tamaño grande y una hamburguesa Big Mac tiene un precio de $239 pesos. Además, contiene una salsa marinara hecha a base de tomate y especias para darle un giro particular al clásico sabor de los productos de la cadena.

Las figuras de las chicas tienen características emblemáticas de la serie; Mónica trae su icónico atuendo de chef, Rachel lleva un café en la mano, como guiño al famosos “Central Perk”, mientras que Phoebe lleva su guitarra, siempre lista para cantar “Smelly Cat”.

El muñeco de Ross viene acompañado de su inseparable amigo, el mono Marcel, mientras que Joey y Chandler también están acompañados por el pollito y el pato, Chik Jr y Duck Jr; mascotas que aparecieron en algunos capítulos y aún se encuentran en la memoria de los fans.

