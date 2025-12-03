Más Información
Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas
Sheinbaum informa que ya envió la terna para definir la titularidad de FGR; la conforman tres mujeres
Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico
Apenas comienza diciembre y las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenan de artículos de temporada, que van desde adornos para el pino navideño hasta inflables para las fachadas de la casa. Locales formales y ambulantes se suman a la venta de escarcha, luces, muñecos de nieve, Santa Claus, renos y estrellas de Belén. Los árboles de Navidad alcanzan precios de 16 mil pesos.
Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Lee también Artículos navideños invaden los comercios del Centro Histórico
Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]