Apenas comienza diciembre y las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenan de artículos de temporada, que van desde adornos para el pino navideño hasta inflables para las fachadas de la casa. Locales formales y ambulantes se suman a la venta de escarcha, luces, muñecos de nieve, Santa Claus, renos y estrellas de Belén. Los árboles de Navidad alcanzan precios de 16 mil pesos.

Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también Artículos navideños invaden los comercios del Centro Histórico

Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot