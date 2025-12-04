Más Información

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Sheinbaum se reúne con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Realizan simulacro en Aeropuerto Internacional de Toluca con toma de rehenes; autoridades ponen a prueba protocolos

Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos

La salió el jueves al rescate de los republicanos de Texas, permitiendo que las elecciones del próximo año se realicen de acuerdo con el plan de redistribución de distritos legislativos del estado, el cual es favorable al Partido Republicano y fue promovido por el presidente , a pesar de un fallo de un tribunal inferior que indicaba que el mapa probablemente discrimina por motivos de raza.

Los jueces actuaron ante una solicitud de emergencia de para una decisión rápida, ya que el proceso de inscripción en los nuevos distritos ya ha comenzado, y hay elecciones primarias programadas para marzo.

La orden de la Corte Suprema suspende el fallo de 2-1 que bloquea el mapa, al menos hasta que el máximo tribunal emita una decisión final en el caso. El juez Samuel Alito había bloqueado temporalmente la orden mientras la corte completa consideraba la apelación de Texas.

Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se presentaron varios meses antes de las elecciones.

El mapa legislativo de Texas promulgado a mediados de año a instancias de Trump fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El intento de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desató una batalla nacional por la redistribución de distritos.

es/mgm

