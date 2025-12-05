Al igual que otras ramas de la industria artesanal, la elaboración de nacimientos navideños mexicanos se ha visto afectada por la importación masiva de productos chinos que imitan las creaciones nacionales, pero con precios más bajos y con el uso de otros materiales que rompen con lo artesanal.

El caso de los nacimientos de Navidad no es la excepción, y a esta crisis por la competencia entre lo artesanal y lo chino se le suma la baja de ventas por otras problemáticas, como el desinterés de las nuevas generaciones en seguir adquiriendo año con año estos productos decorativos tradicionales.

En los tianguis de productos navideños, como el que se instala en diciembre afuera del Mercado de Sonora (Fray Servando Teresa de Mier 419), es cada vez más común ver que los vendedores y compradores optan por los productos navideños procedentes de China.

En el taller “Miguel”, la artesana Estela Arteaga (a la izquierda) da trabajo a 10 personas que trabajan las piezas a mano. A pesar de su calidad, creen que la tradición pronto morirá. Fotos: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que en 7 de 8 locales dedicados a la venta de nacimientos se venden figuras provenientes de China, con precios que oscilan desde los 270 pesos y hasta los 750 pesos.

Una de las vendedoras dijo a este diario que los nacimientos chinos —los cuales se venden en paquetes de ocho figuras en su mayoría y en algunos locales por pieza— son los de mayor preferencia de los compradores, por la sencilla razón de que son de resina, un material que es más resistente y dura más.

Tradicionalmente, en México el nacimiento navideño se elabora con yeso cerámico, un material que permite mayor maleabilidad para que las figuras tengan detalles más estéticos, además de que se pintan a mano pieza por pieza.

Plataformas como Te mu ofertan nacimientos a precios bajísimos, mientras que en mercados o tianguis como el de Sonora se ofrecen piezas chinas de poca calidad. Fotos: Christopher Cabello / EL UNIVERSAL y Especial

EL UNIVERSAL visitó el taller de nacimientos navideños “Miguel”, que está ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, para conocer el proceso de elaboración de estas figuras ornamentales, así como el estado de esta artesanía en el mercado nacional.

Este taller lleva 25 años de operación y es dirigido por la empresaria Estela Arteaga, quien no ha desistido de darle empleo a artesanos dedicados a la confección de estas figuras de Navidad, pese a las dificultades y problemáticas, las cuales incrementan año con año.

“La realidad es que lo chino nos ha afectado bastante porque todo lo chino lo hacen con resina. Cuando a la gente le dices que trabajas con yeso no lo prefieren porque creen que se rompe más fácil, pero haciendo comparativos de costos, el yeso es más barato que lo chino, puede repararse y es nacional”, señala Estela Arteaga.

La empresaria dice que fue hace cinco años que los productos chinos comenzaron a tener impacto en sus ventas.

“Fue hace cinco años que sentimos que lo hecho en China se posicionó en el mercado, yo platicó con mis clientes, y nos parece increíble, porque incluso la Virgen de Guadalupe, algo propio de México, ya te la mandan los chinos, y es que ellos pueden hacer las cosas con buenos detalles, lo que nos pega, definitivamente nos pega”, explica.

Generadores de empleo

El taller de la señora Arteaga opera los siete días de la semana y da empleo a 10 personas, quienes participan en los diferentes pasos de la elaboración de cada una de las figuras de los nacimientos.

Este caso puede extrapolarse a nivel nacional si se relaciona en la Cuenta Satélite de la Cultura 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que fue publicada hace unas semanas. De acuerdo con este análisis, las artesanías generaron 18% del PIB Cultural (2.8% del total del PIB nacional), y el 15% de los empleos relacionados con la cultura. Sin embargo, en el rubro artesanal se registró una caída respecto a 2023; la producción cayó 3.8%. El ingreso sin control de productos chinos son una de las rezones del impacto.

“Hacemos todo mano, pieza por pieza, una por una. Nosotros no tenemos máquinas, todo lo hacemos de manera manual, porque son piezas artesanales”, subraya Arteaga, y agrega que ninguna de las piezas creadas en su taller se repite.

“Todos nuestros nacimientos, los Niños Dios, los pastores, todo lo que nosotros hacemos, cada uno lleva el detalle personal de la gente que lo hace; los clientes ven, por ejemplo, a los Niños Dios, y nos dicen diferentes cosas, como que uno se ve enojado, otro triste, uno que sonríe, pero esto pasa porque cada persona le pone un toque diferente, ninguna pieza sale igual”, señala.

A diferencia de la oferta china, el taller de Arteaga tiene piezas individuales, no importa cuál sea ni el tamaño. Los productos chinos, en su mayoría, se venden en cajas, con ocho figuras que integran el nacimiento, algo que es tradicional del nacimiento mexicano.

La empresaria dice que cada año tiene que elevar precios de sus nacimientos, ya que los costos del material aumentan con la inflación.

Para este año, un conjunto de ocho piezas artesanales de su taller cuesta 485 pesos. En tianguis y mercados, los precios pueden subir desde los 800 hasta los mil pesos. Sin embargo, en plataformas de venta online de productos chinos, como Temu, se llegan a ofertar nacimientos incluso con precios bajísimos, desde menos de 50 pesos.

Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para imponer aranceles elevados a las importaciones de productos chinos, algunos incluso del 50%, una propuesta que podría tener impacto real hasta el próximo año.

Ante esto, la señora Arteaga señala que esas medidas tardarán en verse reflejadas, ya que los compradores de productos chinos se han abastecido de manera brutal ante el anuncio de estas medidas económicas.

“Vamos a tardar en ver que eso nos ayude, porque mucha gente lo que hizo cuando se dijo lo de los aranceles fue comprar en masa miles y miles de productos, en el caso de los nacimientos, no es que se hayan comprado las piezas hace 15 días o un mes, no, estos llegan aquí desde inicios de año, entonces entiendo que la Presidenta quiera apoyar lo hecho en nuestro país, que quiera ayudar, pero son muchos factores”, agrega.

Además del factor chino, la empresaria vislumbra que la tradición de los nacimientos navideños desaparecerá, ya que los jóvenes no están interesados en adquirir ni en elaborar este tipo de piezas.

“El problema principal que yo veo es lo generacional, personas de 20 a 30 años no te compran estos productos, los clientes cautivos que tenemos es gente de más de 40 años; mis mejores clientes y que revenden los productos es gente grande. También los artesanos son personas que llevan más de 20 años en esto, no hay jóvenes que sean un relevo para esta actividad”.

Revela que este año, a diferencia de los tres anteriores, las ventas han sido bajas. “La venta va un poco lenta, tengo mis comparativos y es lo que notó, que va lento, pero finalmente lo que espero es que salga, que nos deje ganancia, sobre todo que podamos conservar el negocio, no sólo por mí, porque de aquí ocho familias viven”, concluye.