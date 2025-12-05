Chilpancingo.— La celebración de los 200 años de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, la fiesta más importante de este municipio, podría no llevarse a cabo.

El alcalde Gustavo Alarcón Herrera (PRI) había anunciado que este jueves se definía si habrá feria o no, que lo decidirían en la sesión de la Mesa de Construcción de la Paz, pero hasta las 21:00 horas no se había hecho ningún pronunciamiento por parte del ayuntamiento.

Sin embargo, a dos semanas de que inicie la fiesta, casi la mitad de los integrantes del Consejo Consultivo y del patronato de la feria han renunciado, entre ellos el coordinador del Paseo del Pendón —un desfile de danzas tradicionales que da inicio a la festividad—, y varios contingentes de barrios tradicionales ya dijeron que no participarán en las danzas, ante las amenazas por parte de grupos criminales.

Lee también: Dejan sin luz a la UPN de Chilpancingo por adeudo

Tira tira, entre estado y municipio

La mañana de este jueves la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de la Mesa de Construcción de la Paz en Casa Guerrero, en la que estuvo presente el alcalde Gustavo Alarcón.

Al término de la reunión, en un comunicado la mandataria aseguró que los gobiernos estatal y federal tienen la “disposición para acompañar las actividades de fin de año que el gobierno municipal de Chilpancingo determine realizar”.

Un día antes, el gobierno de Guerrero expuso que la responsabilidad de decidir si habrá o no feria es del ayuntamiento, al tiempo que aseguró que se ha incrementado la seguridad en la capital del estado.

Lee también: FOTOS: La feria más antigua del país en riesgo ante la inseguridad en Chilpancingo

El alcalde reclamó, también en un comunicado, que la autoridad estatal no hiciera un compromiso concreto en materia de seguridad.

“No establece compromisos concretos: cuántos elementos se han desplegado o se desplegarán, en qué zonas, cuánto tiempo y cuáles son sus objetivos. La ciudadanía necesita certezas verificables, no solo enunciados generales”, expuso.

Sobre la organización de la feria, el ayuntamiento aceptó que le corresponde, pero indicó que eso no sustituye la responsabilidad legal y moral de la Federación y del estado para garantizar la seguridad “frente a las amenazas que exceden por completo las capacidades del municipio.

Lee también: Amenaza inseguridad a las festividades de Chilpancingo

“Organizar la feria con responsabilidad también implica no simular las condiciones que aún están en discusión. Tenemos que ser responsables, no podemos negar la realidad que vive Chilpancingo”, expuso.

Por su parte, el Consejo Consultivo y el patronato de la feria manifestó su preocupación por la falta de una postura concreta sobre la seguridad de la festividad.

“El consejo ha dejado claro que la feria y el Paseo del Pendón no pueden sostenerse únicamente con el esfuerzo municipal: se requiere de un esquema de seguridad integral y un pronunciamiento público conjunto que asuma la responsabilidad”, indicó.

Lee también: Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Los integrantes del consejo explicaron que, por el contexto de violencia en los últimos días, la organización de la feria se ha ido mermando. Detallaron que de 60 integrantes del consejo, solo quedaban 35 participantes.

Afirmaron que el coordinador del Paseo del Pendón renunció y que los contingentes de los barrios tradicionales ya informaron que no participarán, además de la cancelación del certamen de belleza Flor de Nochebuena, de donde sale la reina de la feria.

La violencia en torno a la fiesta

La celebración de los 200 años de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo ha estado en duda principalmente por la falta de garantías en materia de seguridad.

Hace un año fue asesinado el presidente del patronato de la feria, Martín Roberto Ramírez Ruiz, justo la noche del 24 de diciembre en la plazoleta del barrio de San Mateo, antes de que saliera uno de los recorridos más significativos de toda la celebración: el Teopancalaquis.

La mañana del 27 de noviembre pasado, en distintos puntos de la ciudad fueron colocadas lonas donde una presunta organización criminal llamó a la población a no asistir al Paseo del Pendón ni a la feria, y también exigió a los comerciantes que no instalen sus puestos.

Lee también: Despliegan mil 300 elementos de seguridad en Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes 2025 en BCS

“Se les quemará todo”, se advirtió en el mensaje.

En la lona, la presunta organización criminal aseguró que la feria solo es para “juntarle” dinero a la organización criminal Los Ardillos.

Tras el mensaje, la asociación civil Tradiciones de Chilpancingo y el Grupo Alducin México pidieron a los coordinadores de los grupos de danzantes no participar en el Pendón ni en la feria.

“No se atrevan a asistir y no expongan a los jóvenes, la feria está condenada a la violencia (…) Queremos decirles que piensen tantito en sus jóvenes, ya que nadie se hará cargo de ellos”, expusieron a través de un comunicado.

Lee también: Familia Michoacana eleva índices delictivos en Temixco, Morelos, asegura secretario de Seguridad estatal

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, pidió la cancelación de la feria por la falta de seguridad.

Pese a todo, hay empresarios de la ciudad que se han manifestado a favor de que se realice la feria porque, aseguran, es una de las pocas temporadas donde sus ventas se ven beneficiadas.