Chilpancingo.— La diputada del Partido del Trabajo (PT) Leticia Mosso Hernández lo soltó sin pudor: desde hace siete años que lleva en el Congreso de Guerrero cobra 300 mil pesos mensuales.

Era un secreto a voces que Mosso Hernández dejó al descubierto.

En la comparecencia de la secretaria de Salud de Guerrero, Alondra García Carbajal, la diputada petista quiso defender a la funcionaria estatal ante los cuestionamientos de la oposición por la falta de medicamentos en los hospitales. Dijo que todos deberían contribuir para que el sistema de salud mejore.

La diputada presumió dos facturas, una por 100 mil pesos y otra por 169 mil pesos, con lo que, según dijo, está “coadyuvando” con el sector salud. Esas contribuciones, afirmó, salen de los 300 mil pesos que recibe mes con mes en el Congreso.

Leticia Mosso ha sido legisladora en las tres últimas Legislaturas; en las tres ocasiones ha llegado por la vía plurinominal, luego de que su esposo, el dirigente estatal del PT, Victoriano Wences, la colocó en el número uno de la lista de candidatos pluris.

En el caso de Mosso Hernández la revelación no es menos, estamos hablando que en estos siete años como legisladora ha recibido del Congreso guerrerense 25 millones 200 mil pesos; por año son 3 millones 600 mil pesos.

Esta revelación no sólo exhibe a Leticia Mosso, sino a todos los diputados y diputadas del Congreso. De acuerdo con el testimonio de un morenista que fue diputado en la pasada Legislatura, todos los legisladores, sin importar su partido político, reciben los 300 mil pesos por el concepto de gestión social, además de su salario.

En esta Legislatura, los diputados y diputadas de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia reciben un salario de 50 mil pesos, más los 300 mil de gestión social.

El exdiputado detalló que esos 300 mil pesos son ocupados por “apoyos” que entregan en sus Distritos y para el pago de sus viáticos como gasolina, comidas y hospedajes.

¿Esos 300 mil de qué rubro del presupuesto salen?

—No sé, eso lo saben los que integran la Jucopo (Junta de Coordinación Política), a nosotros sólo nos piden comprobar con facturas los gastos, ahí podemos meter facturas de los apoyos, pero también de gasolina, de alimentos, los 300 mil son comprobables.

El exdiputado explicó que ese dinero sale de una bolsa que tiene el Congreso para gestión social, pero no se especifica si los diputados lo pueden gastar directamente.

¿Pero ese dinero lo reciben directamente los diputados?

—Sí, a mi hubo una vez que no me entregaron los 300 mil pesos completos porque tuve una diferencia con quien en ese momento dirigía la Jucopo.

Afirmó que por si fuera poco, además del salario y los 300 mil pesos de gestión social, en el último año de la Legislatura pasada, el Congreso pagó para a los 46 legisladores un seguro de vida de 70 mil pesos.

Los Wences-Mosso

El matrimonio Wences-Mosso ha convertido al PT en su negocio. Es una franquicia donde ellos son de los pocos beneficiarios. Victoriano Wences Real salió a la luz pública cuando se convirtió en diputado local en 2008. Desde entonces no ha parado de tener cargos públicos.

Tras concluir su periodo como diputado local, Wences Real, en 2012, se postuló como candidato del PT a la alcaldía de Tlapa y ganó. En 2015 apareció su esposa, Leticia Mosso.

Ella se postuló como candidata del PT a Tlapa, quiso heredar el ayuntamiento de parte de su esposo, pero perdió la elección. Sin embargo, no se quedaron con las manos vacías, Wences Real se convirtió en diputado federal por el PT.

En 2017, Wences Real fue nombrado dirigente del PT en Guerrero y hasta ahora mantiene el control.

En la elección de 2018, como dirigente colocó a su esposa en el lugar número uno de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales. Leticia Mosso se convirtió en legisladora. En 2021 volvió a hacer lo mismo y su esposa se reeligió como diputada. De igual manera ocurrió en 2024, permitiéndole ser legisladora por tercera vez, de forma consecutiva.