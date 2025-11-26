En plena sesión, la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó de misógino a Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que la denuncia fue turnada a la Comisión de Ética.

En la sesión de este miércoles, la congresista pidió la voz desde su curul para hacer pública la querella:

“Para denunciar un acto de acoso en este recinto. Hoy me veo obligada a levantar la voz para denunciar un hecho que no solamente me afectó a mí, sino que refleja un problema mucho más profundo de nuestra cultura institucional. En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual”, expresó.

Lo anterior, luego de que este martes, durante su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada oaxaqueña reprochó que Morena haya protegido el no desafuero de Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que el legislador salió del pleno y le lanzó un beso.

“Pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir”, acusó.

Dijo que actos como el beso que le lanzó Cuauhtémoc Blanco, normaliza el machismo.

“La violencia simbólica no es un juego, el acoso sexual no es un malentendido, y la revictimización no es una simple falta de empatía, es una forma de violencia que legitima a los agresores y silencia a las víctimas”, aseveró.

Cruz Jiménez consideró que callar “sería convalidar”, “porque quienes creemos en la igualdad no podemos permitir que la cultura machista encuentre refugio en nuestras instituciones”.

Por lo anterior, solicitó que el caso sea atendido por la Cámara de Diputados.

“Exijo respeto, exijo, responsabilidad y exijo que se reconozca la gravedad de estos hechos, y que nunca más se intente justificar un acto de acoso bajo la sombra de la costumbre, la broma o la indiferencia. Lo que ocurrió no debe repetirse, no por mí, sino por todas, porque solo así construiremos instituciones a la altura de la democracia que decimos defender”, concluyó.

💥🟣 Cuauhtémoc Blanco responde con burla en pleno 25N



En la conmemoración del 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así respondió el diputado de @PartidoMorenaMx, @cuauhtemocb10, luego de ser increpado por la legisladora del… pic.twitter.com/StbOpEfLQ5 — Político MX (@politicomx) November 26, 2025

mahc/apr