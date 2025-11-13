“A las mujeres nos hacen sentir culpables”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el acoso que sufrió en días pasados por un hombre cuando caminaba por calles del Centro de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo denunció que “en esto” hay machismo y misoginia. Como ya lo ha expresado en anteriores ocasiones, repitió que sus adversarios pensaron que por ser mujer se iba a quebrar.

“Por todo nos van a criticar (...) Esta cosa que viví de un acoso y atreverse a decir que es un montaje, es como el tema este de una mujer, en general a las mujeres nos hacen sentir culpables de un abuso, de un acoso”, expresó.

Lee también Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

“Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto, pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. ¡No, nos mantiene la convicción, el apoyo y la fraternidad con el pueblo!”, añadió la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr