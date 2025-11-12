Chilpancingo.- La mañana de este miércoles, fue asesinado a balazos el jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Luis Alberto Rueda Maldonado.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 7 de la mañana, en la calle Río Nilo, en la colonia El Tomatal, Rueda Maldonado fue atacados a balazos cuando conducía un automóvil Volkswagen Bora gris.

El funcionario quedó herido, fue trasladado a un hospital donde más tarde murió.

Esta administración ha estado marcada por la muerte, incluso, desde antes de que comenzara. El 27 de septiembre fue asesinado el capitán del Ejército, Ulises Hernández Martínez, quién sería nombrado como Secretario de Seguridad Pública por el alcalde perredista Alejandro Arcos Catalán.

A tres días de haber iniciado la administración, el 3 de octubre, fue asesinado a balazos, en pleno centro, del secretario General del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.

La tarde del 6 de octubre, fue hallado el cadáver decapitado del alcalde. Por la mañana, Arcos Catalán, sólo sin sus escoltas, tomó la carretera que lleva al municipio de Quechultenango, el bastión de la organización criminal Los Ardillos, y no se supo más de él.

Por este crimen, el Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al capitán del Ejército, Germán Reyes Reyes a quién Arcos Catalán nombró como encargado de la Secretaría de Seguridad Pública.

La FGE lo acusa de ser el autor intelectual del crimen.

