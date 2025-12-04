Chilpancingo.— Estudiantes y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo se manifestaron este miércoles en el centro de esta ciudad para exigir que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pague el adeudo, 40 mil pesos, que tiene con la Comisión Federal de Electricidad, y por lo cual ya les cortaron la luz.

Alrededor de las 8 de la mañana, estudiantes y profesores bloquearon con butacas y mesas la esquina de las calles 18 de marzo y Antonia Nava de Catalán.

Luego siguieron la protesta en las avenidas Ignacio Ramírez y Miguel Alemán, que conectan de norte a sur la ciudad.

Los estudiantes portaron pancartas en las que exigían a la SEG que pague el adeudo que tiene en la CFE. Explicaron que desde el 4 de noviembre les cortaron el servicio de energía eléctrica.

Detallaron que sin luz no pueden trabajar adecuadamente porque es indispensable para sus clases, para el uso del internet, de los proyectores y pizarrones mágicos.

Afirmaron que para los estudiantes del turno vespertino es aún más complicado, pues el tiempo de clases se reduce por la oscuridad.

Los estudiantes explicaron que para completar sus horas algunos profesores le dan clases virtuales vía zoom; sin embargo, aseguraron que no todos cuentan en sus domicilios con internet, porque provienen de otros municipios y en sus casas no hay para pagar ese servicio.

Denunciaron la pasividad de la dirección de la UPN para exigir a la SEG el pago de los 40 mil pesos.

En la UPN de Chilpancingo son unos 500 estudiantes en la modalidad escolarizada, mientras que otros 200 de maestría y doctorado que asisten los fines de semana.

Al lugar de la protesta llegó el director de Negociación de la Subsecretaría de Desarrollo Político del gobierno del estado, Rafael Julián Arcos, quien les ofreció una mesa de trabajo con la condición de que retiraran los bloqueos.