La Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo—considerada la más antigua del país— cumple 200 años este 2025, pero su celebración está en duda. Por una parte, el recinto ferial es una obra inconclusa; pero lo que más pesa es la incertidumbre: ninguna autoridad se atreve a garantizar la seguridad.

La Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo da inicio y apertura a las festividades con el tradicional Paseo del Pendón por las calles de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

Lee también Amenaza inseguridad a las festividades de Chilpancingo

La Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo da inicio y apertura a las festividades con el tradicional Paseo del Pendón por las calles de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

La feria debe iniciar el 21 de diciembre con el Paseo del Pendón, un recorrido que incluye danzas provenientes de todas las regiones del estado; sin embargo, la incertidumbre va en aumento.

La Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo da inicio y apertura a las festividades con el tradicional Paseo del Pendón por las calles de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

Lee también Identifican cuerpo de Kimberly Sánchez, de 14 años, quien tenía 28 días desaparecida en Chilpancingo; familia acusa omisiones

La Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo da inicio y apertura a las festividades con el tradicional Paseo del Pendón por las calles de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

Amenazas

Ante las amenazas de grupos criminales, organizaciones culturales y empresariales han llamado a las autoridades a suspender el festejo. Incluso, el alcalde Gustavo Alarcón Herrera (PRI) ya pidió al gobierno federal que refuerce de la seguridad en la capital.

La Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo da inicio y apertura a las festividades con el tradicional Paseo del Pendón por las calles de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

Lee también Chilpancingo, un año de violencia incesante y de impunidad

Este año, de acuerdo con el ayuntamiento, se prohibirá la instalación de cantinas, la venta de alcohol, así como conciertos de música que hagan apología del delito. También se suspendió el tradicional certamen Flor de Nochebuena, donde se elige a la reina de la feria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot