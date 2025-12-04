El chinampero José Luis García, quien se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, es parte de la cuarta generación de su estirpe que trabaja el campo en el Paraje Tlicolco del Barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños.

El chinampero José Luis García, es parte de la cuarta generación de productores del barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

Lee también Llaman a consumir las nochebuenas de Xochimilco

El chinampero José Luis García, es parte de la cuarta generación de productores del barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

Cinco variedades de Nochebuena

No se trata de cualquier Nochebuena, puesto que su valor agregado es la producción de cinco variedades de esta planta para competir con sus compañeros productores de la alcaldía capitalina y de otros estados, como Michoacán.

El chinampero José Luis García, es parte de la cuarta generación de productores del barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

Lee también Navidad 2025: ¿cómo cuidar tu nochebuena durante la temporada invernal?

El chinampero José Luis García, es parte de la cuarta generación de productores del barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

Resguarda plantas de la conocida en náhuatl como cuetlaxóchitl, que esperan ser distribuidas para su venta desde Xochimilco hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.

El chinampero José Luis García, es parte de la cuarta generación de productores del barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

Lee también “Nochebuenas crecen con amor, son como hijos”

El chinampero José Luis García, es parte de la cuarta generación de productores del barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

José Luis García, con más de 25 años dedicándose a la producción de plantas de ornato, llama a la población a consumir los productos hechos en el suelo de conservación del sur de la Ciudad para apoyar a la economía local,

Con información de Alberto González

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot