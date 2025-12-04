Más Información
El chinampero José Luis García, quien se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, es parte de la cuarta generación de su estirpe que trabaja el campo en el Paraje Tlicolco del Barrio de Coltongo, en donde este año produjo más de 8 mil nochebuenas de diferentes tamaños.
Cinco variedades de Nochebuena
No se trata de cualquier Nochebuena, puesto que su valor agregado es la producción de cinco variedades de esta planta para competir con sus compañeros productores de la alcaldía capitalina y de otros estados, como Michoacán.
Resguarda plantas de la conocida en náhuatl como cuetlaxóchitl, que esperan ser distribuidas para su venta desde Xochimilco hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.
José Luis García, con más de 25 años dedicándose a la producción de plantas de ornato, llama a la población a consumir los productos hechos en el suelo de conservación del sur de la Ciudad para apoyar a la economía local,
Con información de Alberto González
