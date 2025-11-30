Productores de nochebuena aseguran que la siembra de esta planta es algo artesanal, y que es como si tuvieran muchos hijos, pues las cuidan con mucho amor y esmero durante nueve meses para que durante esta temporada puedan adornar y llevar su color y aroma a miles de hogares.

El cultivo de esta planta ha pasado de generación en generación en el suelo de conservación de la Ciudad de México, en las alcaldías Tláhuac y Xochimilco. Ahí se pueden encontrar plantas de todos los tamaños y colores: la tradicional roja, color salmón, rosa mexicano, rojo con blanco, rojo con amarillo, color canela, tonos moteados, amarillas, para todos los gustos.

La familia Tenorio Meza comenzó a sembrar nochebuenas desde hace 30 años y actualmente tiene un invernadero llamado Tecnoplant Colibrí.

Valeria Tenorio recuerda que su padre, Enrique Tenorio, comenzó a sembrar nochebuenas; él les inculcó el amor por las plantas. Después, echando mano de universidades, ingenieros, agrónomos e investigando, fue como comenzaron a trabajarla, “porque como en la cocina, aquí en las plantas no hay una receta que tal cual te la pongan y hay que utilizarla; no, hay que ver el ambiente, el clima que va cambiando, los diferentes sustratos, nuevos productos que van saliendo, nuevas plagas y enfermedades que van apareciendo; entonces, hay que estar muy al pendiente del cultivo”.

“A veces aquí lo que decimos es como si tuviéramos muchísimos hijos, porque a todos les tenemos que dar el cuidado que necesitan y amor, porque también hay que hablarles y tratarlas con cariño, eso es muy importante. A veces aquí hasta les decimos ‘ya se van a adornar una casa, duran mucho, se ponen más bonitas para que a la persona le guste y regrese el siguiente año’”, añadió Valeria.

Leonardo Tenorio precisó que gracias a la siembra de nochebuenas pudo terminar su carrera universitaria. Asimismo, destacó que por ser cultivada en Xochimilco, las plantas están aclimatadas a la Ciudad, por lo que puede durar hasta mayo o junio, contrario a las que vienen de otros estados, como Michoacán, que son atractivas, pero se marchitan o desojan muy fácilmente.

“Entonces, escuchar que el cliente llegue y te diga que le duró mucho tiempo, nos encanta”, subrayó.

Lidia Meza apuntó que su esposo le tenía un gran amor a las flores, ahora sus hijos lo tienen y confía en que sus nietos continúen con esta bonita tradición. Comentó que también siembran otras flores de temporada como el cempasúchil.

Xóchitl señala que desde el mes de abril comienzan con la siembra de las flores para que estén listas a finales de noviembre para su venta. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Nueva flor

Rodolfo Ramírez y su esposa Xóchitl Enríquez tienen un vivero llamado Nueva flor, el cual luce esplendoroso por la gran cantidad de nochebuenas que siembran; hay de varios colores y tamaños.

Aproximadamente desde abril comienzan con la siembra de esta planta para que a finales de noviembre y principios de diciembre esté lista para su venta.

Rodolfo Ramírez recuerda que sus abuelos y padres se dedicaban al campo, y tiene sembrando nochebuenas alrededor de 30 años.

“Tengo muchos clientes que vienen cada año y les agrada la planta, la planta es en sí misma muy atractiva, pero uno la tiene que cuidar y cuando vienen y te la compran, pues nos da mucho gusto”, expuso.

Xóchitl Enríquez recalcó que la siembra de nochebuena es un proceso artesanal de producción que dura prácticamente nueve meses.

“Son muchas horas de trabajo porque es un cuidado diario, es regarla, cuidar la temperatura, el calor, los nutrientes, todo el proceso que lleva; yo diría que la máxima satisfacción es ver que se llevan algo producido aquí en esta alcaldía, en Xochimilco, pero el adicional es contribuir al cuidado de estas tierras, eso es muy satisfactorio”, recalcó.

Humberto Peña, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) precisó que este año se sembraron en la Ciudad 1.8 millones de flores de nochebuena, las cuales ya están listas para adornar las casas y calles de la Ciudad durante esta temporada decembrinas.

Este año en la Ciudad de México se produjeron 1.8 millones de nochebuenas de distintas variedades: roja, blanca, moteada, entre otras. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

“El año pasado tuvimos 1.7 millones y hoy son 1.8 de distintas variedades. La diferencia entre el año pasado y este fue que ahora manejamos de una manera especial el sistema hidrológico de los canales y no hubo inundaciones, ni ninguna afectación en la parte de productividad. Entonces, podemos decir que es un buen año de producción agrícola para la Ciudad y particularmente para los productores de flores.

La planta que se produce en Xochimilco y Tláhuac está adaptada al clima, a la temperatura y tiene mayor duración”, aseguró.