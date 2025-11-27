Más Información
Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice
Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó sobre los puntos en donde podrán adquirir nochebuenas.
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, destacó que la producción de nochebuena no solo representa una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, también es un pilar económico para las comunidades rurales de la ciudad, particularmente en la zona chinampera. Este año se alcanzó una producción de aproximadamente 1.8 millones de plantas.
Puntos de venta en la capital son:
Lee también Inicia temporada de Nochebuenas 2025; Sedema CDMX impulsa producción y venta directa de casi 2 millones de plantas
- Bosque de Chapultepec (Puerta de los leones): 6, 7, 13 y 14 de diciembre
- Verbena Navideña en el Zócalo: del 20 de diciembre al 04 de enero
Poblados
- San Luis Tlaxialtemalco
- San Gregorio Atlapulco
Lee también Juárez se pinta de rojo con nochebuenas locales
- Los espacios son abiertos y podrán encontrar a las y los productores de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.
Mercados de plantas y flores
- Mercado de Flores Madreselva: lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 h.
- Palacio de la Flor (Cuemanco): martes a domingo, de 9:00 a 17:00 h.
- Mercado de Flores Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
- Acuexcomatl Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
- Campo 7: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
- Cuemanquito: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]