¿Cuándo comienza la temporada de nochebuenas? Así puedes cuidarla

La temporada navideña ha comenzado y ya se siente en las calles especialmente con la significativa nochebuena que inunda las decoraciones de la Ciudad de México.

Esta flor es originaria de México, producida en San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y en la alcaldía Xochimilco, iniciando su producción en el mes de abril.

Por eso aquí te contamos cuándo comienza esta temporada y algunos consejos prácticos para mantenerla radiante durante y después de la Navidad.

Listas, 21 variedades de nochebuenas para Navidad

¿Cuándo comienza la temporada de nochebuenas?

Por medio de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), el pasado 19 de noviembre anunció el inicio de temporada de nochebuenas 2025, promoviendo su conservación y reconociendo a los 2016 productores por el programa Altépetl.

El nombre de esta flor en náhuatl es cuetlaxóchitl, por lo que es un símbolo cultural desde la época prehispánica, representando pureza y la nueva vida otorgada a los guerreros caídos por la batalla.

Venta de nochebuena en Xochimilco. Foto: Jorge Medellín/EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los cuidados que necesita la nochebuena?

De acuerdo con el Gobierno de México, indica cuales son los cuidados que se necesita para mantener durante todo el año la plata y que florezca de nuevo en esta época.

Regarla cada tres días , humedecer la tierra sin llenar la maceta. O ponerlo en un plato hondo con agua y absorberá el líquido, cambiándolo además cada tres días.

cada , humedecer la tierra sin llenar la maceta. O ponerlo en un plato con agua y absorberá el líquido, cambiándolo además cada tres días. No requiere exposición al sol, pero sí necesita un espacio iluminado, como colocarlo cerca de una ventana.

al sol, pero sí necesita un espacio iluminado, como colocarlo cerca de una ventana. En cuanto la planta empiece a marchitarse o alcance los 40 centímetros, es importante trasplantarla para darle una segunda oportunidad de vida. También será necesario cortar dos tercios de sus tallos y podar las partes muertas de la planta.

para darle una segunda oportunidad de vida. También será necesario dos tercios de sus tallos y podar las partes muertas de la planta. En cuanto notes que necesita tierra , añade un poco más y continúa con sus cuidados.

, añade un poco más y continúa con sus cuidados. A partir de octubre es importante mantener la planta a la sombra durante al menos 10 horas al día para que sus hojas verdes cambien a rojas en dos meses.

